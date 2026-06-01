साकेत की बिल्डिंग को MCD ने घोषित किया था अवैध, पर नहीं हुई कार्रवाई : आप नेता का दावा

दिल्ली के साकेत में बिल्डिंग गिरने को लेकर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर बड़ा हमला बोला है। 'आप' के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि एमसीडी ने इस बिल्डिंग को 2015 में ही अवैध घोषित कर दिया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को दावा किया कि शनिवार को साकेत में गिरी बिल्डिंग को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 2015 में ही अवैध निर्माण घोषित कर दिया था, लेकिन इसके मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 'आप' के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर पुराने पत्र पोस्ट किए जिनमें एमसीडी के अधिकारियों ने इमारत को अनधिकृत बताया था।

सौरभ भारद्वाज ने अपनी पोस्ट में लिखा, ''2015 में एमसीडी ने इस 700 वर्ग गज की इमारत पर अनधिकृत निर्माण का मामला दर्ज किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2021 में हाईकोर्ट के निर्देश पर एमसीडी ने निर्माण को अनधिकृत माना और ध्वस्त करने का फैसला किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।''

'आप' नेता के दावे के बाद इस मामले पर एमसीडी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

पुलिस ने भी एमसीडी को किया था सूचित भारद्वाज ने आरोप लगाया कि 2021 से 2026 के बीच तीन मंजिला इमारत को ढहाया तो नहीं गया बल्कि इसे ''किराये पर चढ़ा दिया गया'' और लोग उसमें रहने लगे। उन्होंने कहा, ''मार्च 2026 में शिकायतों के आधार पर पुलिस ने एमसीडी को सूचित किया कि इमारत पर अवैध रूप से चौथी और पांचवीं मंजिल बनाई जा रही है, जिससे यह खतरा बढ़ गया।''

'आप' नेता ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने इसी साल मार्च में इमारत पर हो रहे अवैध निर्माण के बारे में दो लिखित शिकायतें भेजी थीं।

उन्होंने सवाल उठाया, ''दिल्ली के उपराज्यपाल साहब को जवाब देना चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर जैसे छोटे लोगों को बलि का बकरा क्यों बनाया गया?''

वहीं, साकेत में इमारत गिरने की घटना को लेकर AAP कार्यकर्ताओं ने आज डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और जिला कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की।दिल्ली नगर निगम ने इमारत से जुड़े निरीक्षण में कथित चूक को लेकर एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है।

दिल्ली के साकेत में इमारत हादसे में एफआईआर दर्ज बता दें कि, दक्षिण दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार शाम एक बहुमंजिला कमर्शियल बिल्डिंग ढह गई थी। इस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर, कैफे और दफ्तर चल रहे थे। इस हादसे में 6 लोगों की जान गई और 8 अन्य घायल हो गए थे। घटनास्थल पर बचाव और मलबा हटाने का अभियान अंतिम चरण में है। दिल्ली फायर सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने कहा कि जब तक क्षेत्र का ''एक-एक इंच'' साफ नहीं कर लिया जाता और यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि मलबे के नीचे कोई व्यक्ति फंसा नहीं है, तब तक दल मौके पर तैनात रहेंगे।

पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 105 (गैर इरादतन हत्या), 290 (इमारत गिराने, मरम्मत या निर्माण आदि के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 125(ए) (दूसरों के जीवन या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि इमारत के फरार मालिक का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं।