साकेत हादसा : MCD की लापरवाही ने छीनीं 6 जिंदगियां, मजिस्ट्रेट जांच में खुलासा

दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलाजाब इलाके में 2 महीने पहले एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 10 घायल हो गए थे। दक्षिण जिला डीएम ने दिल्ली सरकार को हादसे की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में पता चला कि हादसे के बाद जांच को भटकाने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर भी की गई।

दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सैदुलाजाब इलाके में गत 30 मई को गिरी चार मंजिला निर्माणाधीन इमारत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच में नगर निगम की गंभीर लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद निगम ने अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। इतना ही नहीं, हादसे के बाद जांच को भटकाने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर भी की गई।

दक्षिण जिला के डीएम लक्ष्य सिंघल द्वारा लगभग डेढ़ माह तक की गई जांच के बाद यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग घायल हुए थे। हादसा इतना भीषण था कि मलबा हटाने में ही कई दिन लग गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे।

शिकायतों को किया अनसुना दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम को इस अवैध निर्माण की पूरी जानकारी थी और कई बार शिकायतें भी मिली थीं। इसके बावजूद नियमों को लागू नहीं कराया गया। अधिकारियों ने जांच को गुमराह करने के मकसद से कागजों में गड़बड़ी की। वहीं, रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड और बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) की ओर से किसी भी तरह की चूक से इनकार किया है।

समय पर कार्रवाई होती तो बच सकती थीं जानें रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि निगम समय रहते कदम उठाता, तो यह हादसा रोका जा सकता था। इमारत का गिरना बिना अनुमति ढांचे में किए गए बदलावों और नियमों की अनदेखी का नतीजा था। जांच में निगम की निगरानी व्यवस्था और नियमों के पालन कराने के तंत्र में गंभीर कमियां पाई गई हैं।

मालवीय नगर अग्निकांड में भी रिपोर्ट जल्द सैदुलाजाब हादसे के साथ ही मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच भी जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दक्षिण जिला डीएम लक्ष्य सिंघल ही इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, अगले महीने तक इसकी रिपोर्ट भी आने की उम्मीद है। मालवीय नगर अग्निकांड में 22 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग झुलस गए थे।

मुख्य शेफ केसर नेगी को जमानत : साकेत जिला अदालत ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में आरोपी मुख्य शेफ केसर नेगी को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि रसोई में अपने नियमित काम को करना इस स्तर पर आपराधिक लापरवाही नहीं माना जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल की अदालत ने आदेश में कहा कि किचन उपकरण चलाना नेगी की नौकरी का हिस्सा था और सिर्फ यही आधार बनाकर उन पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। नेगी छह जून से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानती के साथ सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।