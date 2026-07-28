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साकेत हादसा : MCD की लापरवाही ने छीनीं 6 जिंदगियां, मजिस्ट्रेट जांच में खुलासा

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलाजाब इलाके में 2 महीने पहले एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 10 घायल हो गए थे। दक्षिण जिला डीएम ने दिल्ली सरकार को हादसे की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में पता चला कि हादसे के बाद जांच को भटकाने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर भी की गई।

Saket building collapsed
दिल्ली में साकेत के सैदुलाजाब इलाके में इमारत गिरने के बाद घटनास्थल का दृश्य।

दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सैदुलाजाब इलाके में गत 30 मई को गिरी चार मंजिला निर्माणाधीन इमारत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच में नगर निगम की गंभीर लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद निगम ने अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। इतना ही नहीं, हादसे के बाद जांच को भटकाने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर भी की गई।

दक्षिण जिला के डीएम लक्ष्य सिंघल द्वारा लगभग डेढ़ माह तक की गई जांच के बाद यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग घायल हुए थे। हादसा इतना भीषण था कि मलबा हटाने में ही कई दिन लग गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे।

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शिकायतों को किया अनसुना

दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम को इस अवैध निर्माण की पूरी जानकारी थी और कई बार शिकायतें भी मिली थीं। इसके बावजूद नियमों को लागू नहीं कराया गया। अधिकारियों ने जांच को गुमराह करने के मकसद से कागजों में गड़बड़ी की। वहीं, रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड और बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) की ओर से किसी भी तरह की चूक से इनकार किया है।

समय पर कार्रवाई होती तो बच सकती थीं जानें

रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि निगम समय रहते कदम उठाता, तो यह हादसा रोका जा सकता था। इमारत का गिरना बिना अनुमति ढांचे में किए गए बदलावों और नियमों की अनदेखी का नतीजा था। जांच में निगम की निगरानी व्यवस्था और नियमों के पालन कराने के तंत्र में गंभीर कमियां पाई गई हैं।

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मालवीय नगर अग्निकांड में भी रिपोर्ट जल्द

सैदुलाजाब हादसे के साथ ही मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच भी जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दक्षिण जिला डीएम लक्ष्य सिंघल ही इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, अगले महीने तक इसकी रिपोर्ट भी आने की उम्मीद है। मालवीय नगर अग्निकांड में 22 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग झुलस गए थे।

मुख्य शेफ केसर नेगी को जमानत : साकेत जिला अदालत ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में आरोपी मुख्य शेफ केसर नेगी को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि रसोई में अपने नियमित काम को करना इस स्तर पर आपराधिक लापरवाही नहीं माना जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल की अदालत ने आदेश में कहा कि किचन उपकरण चलाना नेगी की नौकरी का हिस्सा था और सिर्फ यही आधार बनाकर उन पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। नेगी छह जून से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानती के साथ सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

जमानत का विरोध किया था : अभियोजन पक्ष का आरोप था कि नेगी किचन के रोजमर्रा संचालन के जिम्मेदार थे और आग लगने से पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक ऑयल फ्रायर समेत अन्य उपकरण चालू किए थे। एक गवाह के बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि उन्हें पहले भी सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई थी। अभियोजन ने यह भी दलील दी कि जांच अहम चरण में है और फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, ऐसे में जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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