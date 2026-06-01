साकेत बिल्डिंग हादसाः 12 पराठों का आखिरी ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में पार्वती ने गंवा दी जान
दिल्ली के साकेत इलाके के सैदुलाजाब में पांच मंजिला बिल्डिंग ढहने से कैंटीन चलाने वाली महिला की भी मौत हो गई। बिल्डिंग का पूरा मलबा कैंटीन पर ही गिरा था। मलबे में दबने से छात्र-छात्राओं के लिए कैंटीन चलाने वाली 45 साल की पार्वती की भी जान चली गई। वह मूलरूप से नेपाल की रहने वाली थी।
दिल्ली के साकेत इलाके के सैदुलाजाब में पांच मंजिला बिल्डिंग ढहने से कैंटीन चलाने वाली महिला की भी मौत हो गई। बिल्डिंग का पूरा मलबा कैंटीन पर ही गिरा था। मलबे में दबने से छात्र-छात्राओं के लिए कैंटीन चलाने वाली 45 साल की पार्वती की भी जान चली गई।
मूलरूप से नेपाल की रहने वाली पार्वती लंबे समय से पति जयराज के साथ दिल्ली में रह रही थीं और कैंटीन चलाती थीं। हादसे के दौरान पार्वती 12 पराठों का ऑर्डर पूरा कर पैकिंग करा रही थी। इसी दौरान उनकी कैंटीन पर बगल वाली पांच मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई और पार्वती को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला।
दो मिनट में के चक्कर में चली गई जान
एम्स के शव गृह पर पहुंचे पार्वती के भांजे दीपक ने बताया कि उनकी मामी के साथ घटना के वक्त दो अन्य सहयोगी काम कर रहे थे। जैसे ही बिल्डिंग गिरने का आभास हुआ दोनों सहयोगियों ने पार्वती को बाहर निकलने के लिए कहा। मामी ने ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में दो मिनट में निकलने को बोला। इसी बीच मलबा उनकी कैंटीन पर गिर गया।
आठ माह पहले ही बदली थी कैंटीन की जगह
परिजनों ने बताया कि पार्वती और उनके पति पहले दूसरी जगह पर कैंटीन चलाते थे। आठ महीने पहले ही उन्होंने यह जगह किराए पर ली थी। भूतल पर बनी कैंटीन में ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते थे। पार्वती नई कैंटीन को लेकर खुश थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही नई कैंटीन उनकी मौत की वजह बन जाएगी।
छात्र-छात्राओं के लिए मां जैसी थीं पार्वती
पार्वती की कैंटीन में खाना खाने के लिए अधिकांश नीट, इंजीनियरिंग व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राएं आते थे। साथ ही, आसपास कई पीजी सेंटर चलते थे, वहां रहने वाले भी उनके पास खाना खाने आते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि पार्वती छात्रों को सस्ते दाम पर खाना खिलाने के लिए मशहूर थीं, इसलिए छात्र-छात्राएं भी उन्हें मां के जैसा ही दर्जा देते थे।
पांच घायल भर्ती, दो की हालत गंभीर
सैदुलाजाब में मकान गिरने की घटना में घायल हुए पांच मरीज अभी भी एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। इनमें से दो मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। इस वजह से उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर भर्ती किया गया है। एम्स के अनुसार, रविवार घटना की रात से लेकर रविवार देर शाम तक 13 लोग लाए गए, जिसमें से पांच लोग मृत ही अस्पताल में लाए गए थे। डॉक्टरों का कहना है कि पांच अभी भर्ती हैं। इनमें से एक मरीज के पैर मलबे में पूरी तरह क्षति ग्रस्त हो गया है। इस वजह से उसकी बड़ी सर्जरी की गई है। कुछ को सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट लगी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।