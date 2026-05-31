दिल्ली बिल्डिंग हादसे में अब तक 4 की मौत, कई लोगों का चल रहा इलाज; FIR दर्ज
दिल्ली के साकेत इलाके के सैदुल्लाजाब में पांच मंजिला इमारत ढहने की घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे से कई अन्य लोगों को निकालकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। बिल्डिंग गिरने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
दिल्ली के साकेत इलाके के सैदुल्लाजाब में पांच मंजिला इमारत ढहने की घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे से कई अन्य लोगों को निकालकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। इमारत गिरने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है।
एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि बिल्डिंग गिरने की घटना में चार लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मलबे से निकाले गए लोगों का इलाज चल रहा है। दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने पीटीआई को बताया कि इस घटना में कुल चार लोगों की मौत हो गई है। गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं।
पूरी रात जारी रहा बचाव अभियान
पुलिस ने बताया कि इमारत पूरी तरह से ढह गई और उसका मलबा पास ही बने एक टिन-शेड वाली कैंटीन पर जा गिरा। इस कैंटीन में मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अक्सर आते-जाते थे। सभी घायलों को इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। एनडीआरएफ, डीएफएस, डीडीएमए, दिल्ली पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक बहु-एजेंसी का बचाव अभियान पूरी रात जारी रहा।
घटना की जांच शुरू
बचाव दलों ने मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए भारी मशीनरी, हाइड्रोलिक कटर, कैमरे और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में दबे सभी लोगों का पता चलने के बाद बचाव अभियान समाप्त कर दिया गया है। इमारत गिरने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है।
सीएम ने किया दौरा
इस बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर महरौली थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। दक्षिण जिले के जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं।
कैंटीन से होटल बनाने का सपना रह गया अधूरा
हादसे में कैंटीन संचालिका पार्वती की भी मौत हो गई है। उनके देवर हरि प्रसाद ओझा ने बताया कि वह लोग मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं। वह बीते एक साल से कैंटीन चला रही थीं। उन्होंने बताया कि पार्वती का कैंटीन से होटल बनाने का सपना था। उनकी कैंटीन में परिवार के ही सात लोग काम करते थे। उन्होंने कहा कि आखिरी ऑर्डर 12 पराठे और कोल्ड कॉफी का था। हरि ने बताया कि जब इमारत गिर रही थी तब वे लोग तेजी से बाहर भागे, लेकिन कूलर की तेज आवाज होने की वजह से पार्वती सुन नहीं पाई। ऐसे में वह नहीं निकल सकी। मृतका के भाई शेर बहादुर ने बताया कि बॉडी रविवार को मिली।
परिजनों को सौंपा गया डा. रवि प्रकाश का शव
एम्स ट्रॉमा सेंटर में डा. रवि प्रकाश के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। वह उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले थे। परिजन शव लेकर गोंडा के लिए रवाना हो गए। उनके पिता राम गांव में स्कूल चलाते हैं। बेटे को किर्गिस्तान भेजकर मेडिकल की पढ़ाई कराई। वह वापस लौट कर देश में प्रैक्टिस करने के लिए एनएमसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
(पीटीआई से इनपुट)
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।