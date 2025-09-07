Sajjan Kumar accused in 1984 anti-Sikh riots plea accepted by Rouse Avenue Court Delhi सज्जन कुमार की याचिका स्वीकार, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो मीडिया घरानों को दिया यह आदेश, Ncr Hindi News - Hindustan
Sun, 7 Sep 2025
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की याचिका स्वीकार कर ली। याचिका में उन्होंने दो मीडिया घरानों को 2 से 11 नवंबर 1984 के बीच प्रकाशित समाचार रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियां रिकॉर्ड में पेश करने का निर्देश देने की मांग की थी। सज्जन कुमार जनकपुरी और विकासपुरी थानों में दर्ज सिख विरोधी दंगों के मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

स्पेशल जज दिगविनय सिंह की अदालत ने शनिवार को आदेश दिया कि मीडिया घराने आवेदन में उल्लिखित समाचार लेखों का नया प्रिंटआउट दाखिल करें। इसके साथ ही अदालत ने सज्जन कुमार की याचिका भी स्वीकार कर ली, जिसमें उन्होंने पिछले मामले के एक गवाह के बयान को वर्तमान मामले में बचाव पक्ष के साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड में लेने की मांग की थी। यह गवाह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंधित है और नवंबर 1984 में सज्जन कुमार द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के संदर्भ में गवाही दे चुका है।

सज्जन कुमार के वकीलों ने तर्क दिया कि अखबारी रिपोर्टों के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सज्जन कुमार दंगों के प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे और घटनाओं के बाद भी जनता के सामने सक्रिय रहे। इससे यह साबित होगा कि गवाहों द्वारा लंबे समय तक उन्हें पहचानने या नाम लेने में कोई बाधा नहीं थी। सज्जन कुमार ने 7 जुलाई को अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया।

जनकपुरी मामला 1 नवंबर 1984 को दो सिखों की हत्या और विकासपुरी मामला 2 नवंबर को गुरचरण सिंह के जलाने से संबंधित है। अदालत ने पहले 23 अगस्त 2023 को सज्जन कुमार को हत्या के आरोपों से बरी किया था। अदालत ने सज्जन कुमार पर आईपीसी की धाराओं 147, 148, 149, 153, 295, 307, 308, 323 के तहत आरोप तय किए हैं।