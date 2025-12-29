फरीदाबाद में सैनिक कॉलोनी से अनखीर चौक तक चौड़ी हो रही सड़क, कई रास्तों पर घटेगा जाम

संक्षेप: फरीदाबाद नगर निगम की ओर से सैनिक कॉलोनी से अनखीर चौक तक वर्षों से संकरी और जर्जर पड़ी सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे राहगीरों को राहत मिलने की उम्मीद है।

फरीदाबाद नगर निगम की ओर से सैनिक कॉलोनी से अनखीर चौक तक वर्षों से संकरी और जर्जर पड़ी सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे राहगीरों को राहत मिलने की उम्मीद है।

शहर में अनखीर चौक से गुरुग्राम को जोड़ने वाली यह प्रमुख सड़क है। कुछ साल पहले नगर निगम की ओर से अमृत योजना के तहत यहां नाले के स्थान पर सीवर लाइन डाली गई थी। इसके बाद सड़क निर्माण का काम कई सालों से अधूरा पड़ा था। जगह-जगह खुदाई, टूटे हिस्से और संकरी लेन के कारण वाहन चालकों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में यहां लंबा जाम लग जाता है, जिससे स्कूल बसों, ऑफिस जाने वालों और एंबुलेंस तक की आवाजाही प्रभावित होती है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, करीब पांच साल से रुका यह काम अब दोबारा शुरू किया गया है।

सड़क की एक लेन हो रही चौड़ी सैनिक कॉलोनी से अनखीर की तरफ जाने वाले सड़क के एक लेन को चौड़ा किया जा रहा है ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सके। इसके लिए मिट्टी खुदाई के साथ मजबूत आधार बनाने के लिए रोडी मिक्स मिट्टी डाली जा रही है। जल्द बचे हिस्से में सीमेंटेड सड़क बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा।

सड़क चौड़ी होने से न केवल जाम की समस्या कम होगी, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी घटेगी। जगह-जगह खुदाई, टूटे हिस्से और संकरी लेन के कारण वाहन चालकों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों इन सभी परेशानियों से राहत मिलेगी। सड़क चौड़ी हो जाने से लोगों को जाम से भी राहत मिलेगी।

ग्रैप की पाबंदियों से रुका काम नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओमबीर सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल ग्रैप की पाबंदियों के कारण कुछ समय के लिए काम रोका गया है, पाबंदियां हटने के बाद तेजी से काम किया जाएगा। एक महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिससे लोगों को कम से कम असुविधा हो। काम के दौरान ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी।