सैनिक कॉलोनी चौक से ग्रेटर फरीदाबाद तक बनेगा फ्लाईओवर, कई इलाकों को होगा फायदा

फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी चौक से ग्रेटर फरीदाबाद के बीच वाहन चालक बिना रुके फर्राटा भर सकेंगे। इसके लिए यहां एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा। एफएमडीए ने फ्लाईओवर निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

धनंजय चौहान, फरीदाबाद फरीदाबाद में सैनिक कॉलोनी चौक से ग्रेटर फरीदाबाद के बीच 754 करोड़ रुपये की लागत से एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसका निर्माण 900 दिन में पूरा होगा। इस फ्लाईओवर पर वाहन चालक बिना रुके फर्राटा भर सकेंगे। सड़क निर्माण पूरा होने से करीब 50 हजार लोगों को राहत मिलेगी। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफएमडीए) की ओर से एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

स्मार्ट सिटी के पूर्वी क्षेत्र ग्रेटर फरीदाबाद को एनआईटी क्षेत्र के सैनिक कॉलोनी के छोर को जोड़ने के लिए अभी कोई सीधी सड़क नहीं है। इसका प्रमुख वजह राष्ट्रीय राजमार्ग व रेलवे लाइन के कारण एनआईटी और सेक्टर 12 समेत ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र तीन हिस्सों में बंटा हुआ है।

एनआईटी क्षेत्र के लोगों को अभी सेक्टर 12 या ओल्ड फरीदाबाद जाने के लिए नीलम, बाटा और एनएचपीसी रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) को पार करना पड़ता है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने अंडरपास को पार कर सेक्टर-12 और बाईपास के पास आगरा नहर को पार कर ग्रेटर फरीदाबाद पहुंचना पड़ता है। इससे लोगों को कई जगह जाम में फंसना पड़ता है।

ऐसे में लोगों को सुगम मार्ग उपलब्ध कराने के लिए ईस्ट-वेस्ट परियोजना पर काम शुरू किया गया है। इसमें दोनों क्षेत्रों के बीच बेहतर यातायात के लिए एलिवेटेड सड़क बनाने की योजना तैयार की गई है। ग्रेटर फरीदाबाद में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आवासीय विकास हुआ है। यहां बड़ी संख्या में सोसाइटियां और नए आवासीय सेक्टर विकसित हुए हैं। इसके साथ ही शहर के एनआईटी और ग्रेटर फरीदाबाद के बीच रोजाना 50 हजार से अधिक लोग आवागमन करते है। बाटा रेलवे ओवर ब्रिज पर राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ उतरते समय स्लिप रोड का निर्माण किया जाएगा। ये स्लिप रोड नीलम पुल की तरफ ऊपर उठती हुई जाएगी। खाटू श्याम मंदिर के पास अंडरपास बनेगा।

आवागमन बेहतर होगा परियोजना पूरी होने के बाद बड़खल रूट पर आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है। एलिवेटेड फ्लाईओवर के जरिये वाहनों को बेहतर रास्ता मिलने से सड़क पर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। इससे नौकरीपेशा, कारोबारियों और लोगों को राहत मिलेगी।