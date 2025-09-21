SAI hikes stadia rent for non-sports events: Rs 25 lakh to book JLN, fines for no clean-up दिल्ली के स्टेडियमों में कॉन्सर्ट-कार्यक्रम करना हुआ महंगा, साई ने कितना बढ़या किराया; देखें नए रेट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के स्टेडियमों में कॉन्सर्ट-कार्यक्रम करना हुआ महंगा, साई ने कितना बढ़या किराया; देखें नए रेट

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने राजधानी दिल्ली में अपने स्पोर्टस स्टेडियमों में होने वाले गैर खेल आयोजन के लिए शुल्क में बढ़ोतरी की है। साथ ही कड़े दंड का प्रावधान भी रखा है।

Praveen Sharma नई दिल्ली, भाषाSun, 21 Sep 2025 06:29 AM
भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने राजधानी दिल्ली में अपने स्पोर्टस स्टेडियमों में होने वाले गैर खेल आयोजन के लिए शुल्क में बढ़ोतरी की है। साथ ही कड़े दंड का प्रावधान भी रखा है। दिल्ली में साई के पांच आयोजन स्थल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज हैं।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम संगीत समारोहों जैसे गैर-खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए सबसे लोकप्रिय है। पहले भारतीय कलाकारों द्वारा इसे बुक करने के लिए 4.5 लाख रुपये का खर्च आता था, लेकिन अब इसे 25 लाख कर दिया गया है।

वहीं, आयोजन के बाद यदि साफ-सफाई में कमी पाई जाती है तो आयोजकों से प्रतिदिन के शुल्क के हिसाब से 10 प्रतिशत जुर्माना भी वसूला जाएगा। इंदिरा गांधी खेल परिसर का मुख्य क्षेत्र आठ लाख रुपये में उपलब्ध था, लेकिन अब वहां पांच दिन तक के लिए 16 लाख रुपये प्रतिदिन का खर्च आएगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में गैर खेल आयोजन के लिए अब प्रतिदिन पांच लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

वहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने दावा किया है बड़े स्टेडियम के किरायों में लगभग 40-50 की कटौती की गई है।

जेएलएन स्टेडियम

पहले किराया 4.5 लाख रुपये

नया किराया 25 लाख रुपये

इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

पहले किराया 8 लाख रुपये

नया किराया 16 लाख रुपये प्रतिदिन

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूल कॉम्प्लेक्स

पहले किराया 30 हजार रुपये

नया किराया 5 लाख रुपये प्रतिदिन

मेजर ध्यानचंद स्टेडियम

5 लाख रुपये प्रतिदिन