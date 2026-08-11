Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिर्डी साईं बाबा और ट्रस्ट के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट का मामला, HC ने GAC को दिया 7 दिन का समय

By Sourabh Jain
एएनआई, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

ट्रस्ट की ओर से अदालत को बताया गया कि आपत्तिजनक कंटेंट के URL और अन्य विवरण कंपनी को देने के बाद भी उसकी तरफ से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। बाद में ट्रस्ट ने केंद्र और शिकायत अपीलीय समिति से संपर्क किया, और कंटेंट के यूट्यूब पर उपलब्ध होने की जानकारी दी।

शिर्डी के साईं बाबा और ट्रस्ट के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट का मामला, HC ने GAC को 7 दिन का समय दिया
साईं बाबा और ट्रस्ट के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट का मामला, HC ने GAC को 7 दिन का समय दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को GAC (शिकायत अपीलीय समिति) को शिर्डी के श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट की उस अपील पर फैसला करने के लिए सात दिन का समय दिया है, जिसमें श्री साईं बाबा और ट्रस्ट के खिलाफ झूठे, मानहानिपूर्ण, भड़काऊ और अपमानजनक आरोप लगाने वाले यूट्यूब वीडियो और अन्य ऑनलाइन कंटेंट पर आपत्ति जताई गई थी। मामले की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने खास तौर पर कहा कि वह अपने आदेश में वीडियो के कंटेंट को न तो दोहराएगा और न ही उनका जिक्र करेगा, क्योंकि ऐसा करने से समुदाय के सदस्यों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।

दरअसल ट्रस्ट ने दावा किया है कि वीडियो की निरंतर उपलब्धता साईं बाबा के भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उनके अधिकारों को प्रभावित करती है। याचिका में अदालत से उन कम्युनिकेशन को भी रद्द करने की मांग की गई है, जिनके ज़रिए Google LLC/YouTube ने वीडियो हटाने के ट्रस्ट के अनुरोधों को ठुकरा दिया था।

ये भी पढ़ें:गैर BJPदलों को मिसाल कायम करनी चाहिए और..;नेहा बोरा ने विपक्ष को दी कौन सी नसीहत

गूगल ने ट्रस्ट के वीडियो हटाने के अनुरोध को ठुकराया

दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश 17, 18, 19, 24 और 26 जुलाई, 2026 को गूगल/यूट्यूब द्वारा ट्रस्ट को दिए गए जवाब के खिलाफ ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर आया। इन जवाबों के माध्यम से गूगल ने कुछ वीडियो हटाने के ट्रस्ट के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था। ट्रस्ट ने कोर्ट को बताया कि वीडियो में साईं बाबा के खिलाफ झूठे, मानहानिपूर्ण, भड़काऊ और अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं और ट्रस्ट के खिलाफ भी कई आरोप लगाए गए थे।

जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच के सामने हुई सुनवाई

मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने GAC को निर्देश दिया कि वह मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रस्ट की अपील पर विचार करे और सात दिनों के भीतर तर्कपूर्ण आदेश जारी करे। कोर्ट ने फैसले के बारे में ट्रस्ट को सूचित करने का निर्देश भी दिया। साथ ही हाई कोर्ट ने 19 अगस्त, 2026 को होने वाली अगली सुनवाई से पहले उसके सामने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया।

ये भी पढ़ें:151KM लंबी कांवड़ यात्रा पर निकलीं BJP MLA, बोलीं- घर वापसी करने वाले लोग भी साथ

ट्रस्ट बोला- बार-बार बताने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

याचिका के अनुसार, ट्रस्ट ने पहले सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत गूगल LLC/यूट्यूब से शिकायत की थी। जिसमें ट्रस्ट की ओर से कहा गया था कि कथित आपत्तिजनक कंटेंट के URL और अन्य विवरण कंपनी को देने के बाद भी उसकी तरफ से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। बाद में ट्रस्ट ने केंद्र और शिकायत अपीलीय समिति से संपर्क किया, और दावा किया कि कंटेंट अब भी यूट्यूब पर उपलब्ध है।

ट्रस्ट की मांग- वीडियो हटाएं या उन तक पहुंच को रोके

इसके अलावा ट्रस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के माध्यम से भी केंद्र से निर्देश देने की मांग की, ताकि Google LLC/YouTube उन बताए गए वीडियो को हटा दे या उन तक पहुंच को अक्षम कर दे। इस दौरान ट्रस्ट ने उस शिकायत निवारण प्रणाली में भी बदलाव करने की मांग की, जिसके तहत धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने वाली सामग्री से निपटने के वास्ते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए दिशानिर्देशों को जारी किया जाता है। ट्रस्ट ने अदालत से ऐसी शिकायतों को लिए अपलोड की जा सकने वाली फाइलों की संख्या और शिकायतों के लिए कैरेक्टर सीमा पर प्रतिबंध हटाने की मांग भी की।

ये भी पढ़ें:अगर सफेद झूठ कुछ होता है..; झारखंड के मंत्री के बयान पर बोले आंदोलनकारी छात्र

प्रतिवादियों की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ

हाई कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया था, लेकिन जब मामले की सुनवाई हुई, तो बाकी प्रतिवादियों की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। ट्रस्ट की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रमोद कुमार दुबे, जबकि केंद्र व अन्य अधिकारियों की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने दलीलें रखीं, जिन्हें सुनने के बाद, कोर्ट ने GAC को सात दिनों के भीतर कानूनी अपील पर फैसला करने का निर्देश दिया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर