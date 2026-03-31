सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड पर ट्रैवल लिमिट वाले दावे में कितनी सच्चाई? CM रेखा गुप्ता ने खुद बताया
Saheli Pink Smart Card Travel Limit: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सहेली पिंक कार्ड में ट्रैवल लिमिट को लेकर तरह-तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावों की सच्चाई बताई है।
Saheli Pink Smart Card Travel Limit: दिल्ली में महिलाओं के लिए रेखा गुप्ता सरकार सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड लेकर आई है। अगले तीन महीने यह कार्ड 50 से अधिक केंद्रों पर बन रहा है। इस कार्ड को लेकर अब ट्रैवल लिमिट वाला दावा किया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद सोशल मीडिया पर सामने आकर मामले में सच्चाई बताई है। उन्होंने ट्रैवल लिमिट और एक बस से दूसरे बस में सफर के लिए पैसे वाले दावे को अफवाह करार दिया है।
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, “‘आप’दा को बेटियों की साइकिल खटक रही है, उन्हें सहेली पिंक कार्ड कैसे सुहाएगा। पिंक सहेली कार्ड पूरी तरह काम कर रहा है। फ्री राइड है। टैप कीजिए। निश्चिंत रहें।”
ट्रैवल लिमिट वाले दावे को अफवाह बताया
वीडियो संदेश में रेखा गुप्ता ने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग प्रोपेगेंडा के तहत अफवाह फैला रहे हैं कि जो पिंक कार्ड दिल्ली की बहनों के लिए बना है, अगर आप एक बार एक बस में ट्रैवल करके दूसरी बस में चढ़ते हो तो वह कार्ड काम नहीं कर रहा है...बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। आपके पास पिंक कार्ड है, आप जाकर देखिए। अपना पिंक कार्ड टैब कीजिए। अगर आपको बस बदलनी है ... 5 मिनट में 10 या 20 मिनट में... आप दूसरी बस में चढ़ते हैं तो आपका कार्ड बिल्कुल काम करेगा।
डीटीसी बसों में रोजाना 20 लाख महिलाएं कर रहीं सफर
सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं... मैं आपको बताती हूं कि क्यों कहते हैं ऐसा... रोजाना 75 लाख ट्रिप होती हैं। उसमें से 20 लाख ट्रिप बहनें करती हैं। इसके लिए पेमेंट दिल्ली सरकार देती है। उसके लिए पहले कोई बहीखाता नहीं था। कोई लेखा-जोखा नहीं था। 20 लाख को आप 40 कर दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। इस कार्ड का यह फायदा है कि इसका जितनी बार इस्तेमाल होगा, वो दर्ज होगा और सारा पेमेंट पारदर्शी तरीके से होगा। किसी तरह का करप्शन नहीं होगा, किसी को निजी लाभ नहीं होगा। यह लाभ किसी को निजी फायदा देने के लिए नहीं है।
अगले तीन महीने तक बनेंगे सहेली पिंक कार्ड
तीन महीने तक बनते रहेंगे। आप तसल्ली से कार्ड बनाएं और जितने अंतराल में जितनी बार ट्रैवल करना चाहते हैं करें... दिल्ली की सरकार दिल्ली की बहनों के साथ हमेशा खड़ी है और आगे भी रहेगी। गौरतलब है कि सहेली पिंक कार्ड दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए शुरू किया गया एक डिजिटल कार्ड है, जो डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा (पिंक टिकट की जगह) की सुविधा देता है। यह कार्ड 12 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए है।
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