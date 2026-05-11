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मुझे बहुत धमकियां मिल रहीं; TMC की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष दिल्ली पुलिस से बोलीं

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टीएमसी की महिला सांसद सागरिका घोष ने धमकियां मिलने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी है। सागरिका ने लिखित शिकायत देने की बात भी कही है।

मुझे बहुत धमकियां मिल रहीं; TMC की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष दिल्ली पुलिस से बोलीं

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है। इस बीच टीएमसी की महिला सांसद सागरिका घोष ने धमकियां मिलने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दफ्तर को भी टैग किया है।

सागरिका घोष ने कुछ नंबरों को साझा करते हुए लिखा, 'प्रिय दिल्ली पुलिस! कल शाम मुझे बहुत ज्यादा धमकियां वाले फोन कॉल्स इन नंबरों से आए हैं, जिनकी पहचान मैंने ट्रू कॉलर ऐप से की है। उम्मीद है कि आप आवश्यक कदम उठाएंगे। मैं शिकायत भी दर्ज कराऊंगी। धन्यवाद।' घोष ने इस ट्वीट के साथ सीएमओ दिल्ली को भी टैग किया है।

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राज्यसभा में टीएमसी की डिप्टी लीडर हैं सागरिका घोष

सागरिका घोष राज्यसभा की सांसद हैं और टीएमसी की उच्च सदन में डिप्टी लीडर भी हैं। वरिष्ठ पत्रकार रहीं सागरिका घोष फरवरी 2024 में टीएमसी में शामिल हुईं। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया जहां वह पार्टी की ओर से अलग-अलग विषयों पर आवाज उठाती हैं। वह केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ तीखे तेवरों के लिए भी जानी जाती हैं। घोष की ओर से की गई शिकायत पर फिलहाल दिल्ली पुलिस या सीएमओ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

हार के बाद निशाने पर टीएमसी के कई नेता

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी के कई नेताओं ने इस तरह परेशान किए जाने का आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने विमान में बदसलूकी का आरोप लगाया। उनके सामने कुछ लोगों ने चोर-चोर के नारे लगाए। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी इस तरह के नारों का सामना करना पड़ा। वहीं, अब सागरिका घोष ने धमकियां मिलने की बात कही है।

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पश्चिम बंगाल में छिनी 15 साल पुरानी सत्ता

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से 15 साल पुरानी सत्ता छिन गई है। ममता बनर्जी की अगुआई वाली सरकार को भाजपा ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 4 मई को घोषित नतीजों में भाजपा ने 207 सीटों पर कब्जा करके पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल की है। इससे पहले 2021 में पार्टी को 77 सीटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि महज 10 साल पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में भगवा दल को महज 3 सीटें मिली थीं। पार्टी ने टीएमसी के ही कुछ बड़े नेताओं को तोड़कर अपने संगठन को मजबूत बनाया और सत्ता तक पहुंचने में सफलता हासिल की।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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