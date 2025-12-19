सफदरजंग अस्पताल में अब होगी सस्ती सर्जरी, मरीजों को बाहर से नहीं खरीदने होंगे इंप्लांट

संक्षेप: दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों और चोटिल खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। अब स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को सर्जरी के लिए इंप्लांट सस्ते दामों में मिल सकेगा।

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल (Safdarjung Hospital) के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों और चोटिल खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। अब स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को सर्जरी के लिए इंप्लांट सस्ते दामों में मिल सकेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सफदरजंग अस्पताल का स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर दिल्ली में इस तरह का एकमात्र केंद्र है जहां चोटिल खिलाड़ियों व हड्डियों की बीमारी से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधा है। इस वजह से इस सेंटर में मरीजों का दबाव अधिक है। यही वजह है कि इस सेंटर की ओपीडी में वर्ष में एक लाख से अधिक मरीज पहुंचते हैं। छोटी-बड़ी कुल 11 हजार सर्जरी होती हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों में इंप्लांट लगाने की जरूरत पड़ती है।

इस सेंटर में घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हा प्रत्यारोपण सहित हड्डियों व जोड़ों से संबंधित हर तरह की सर्जरी होती है। अभी मरीजों को इंप्लांट निजी कंपनियों या निजी वेंडर से सीधे लेना पड़ता है। निजी कंपनियां मनमानी कीमत पर इंप्लांट उपलब्ध करती हैं।

प्रक्रिया पारदर्शी होगी : अस्पताल प्रशासन ने रेट कांट्रेक्ट के माध्यम से इंप्लांट उपलब्ध कराने की पहल की है और टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। बताया जा रहा है कि जल्द ही अस्पताल प्रशासन इंप्लांट उपलब्ध कराने वाली कंपनियों या वेंडर से अनुबंध की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इसके बाद स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में मरीजों को रेट कॉन्ट्रेक्ट के तहत इंप्लांट उपलब्ध कराएं जाएंगे। सेंटर के निदेशक डॉ. दीपक जोशी ने बताया कि इस पहल से इंप्लांट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी।

अस्पताल के बैंक खाते में सीधे जमा होंगे रुपये : डॉ. दीपक जोशी ने बताया कि रेट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था लागू होने पर मरीजों को इंप्लांट लेने के लिए सीधे कंपनियों को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीज या उनके तीमारदार इंप्लांट का पैसा अस्पताल के खाते में जमा कराएंगे। इससे पूरी तरह पारदर्शिता बनी रहेगी। मरीज और उसके तीमारदार को भी यह पता होगा कि उससे ज्यादा रुपये नहीं लिए जा रहे हैं। मरीज को सस्ता और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना इसका मकसद है।

ये सर्जरी होती हैं अधिक खिलाड़ियों को घुटने, कोहनी, कंधे व कलाई में चोट लगने की घटनाएं अधिक होती हैं। इसलिए इससे संबंधित सर्जरी व लिगामेंट में खराबी की सर्जरी अधिक होती है। कई मरीजों को कृत्रिम घुटना व कूल्हा प्रत्यारोपण की सर्जरी भी होती है। फ्रैक्चर अधिक होने पर स्क्रू की जरूरत होती है।