अगर मैच का अंपायर ही पक्षपाती हो तो..., सचिन पायलट का CEC को मिली कानूनी छूट पर सवाल
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को मिली कानूनी छूट पर सवाल उठाया है। पायलट ने कहा कि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर चिंताएं पैदा होती हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 'सार्वजनिक महाभियोग कार्यवाही' आयोजित करने की योजना को सही बताया।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया और इस पद पर बैठे व्यक्ति को मिली कानूनी छूट पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इन प्रावधानों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर चिंताएं पैदा होती हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक 'सार्वजनिक महाभियोग कार्यवाही' आयोजित करने की योजना बना रही है।
पायलट ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने पक्षपात दिखाया है और भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि एक कामकाज करने वाले लोकतंत्र का यह भी हिस्सा है कि जनता का इन संस्थाओं पर भरोसा बना रहे और उस भरोसे को फिर से मजबूत किया जाए।
तो फिर चुनावों में निष्पक्षता कैसे हो सकती है?
समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में पायलट ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर चल रहे विवाद का जिक्र किया और दावा किया कि 13.3 करोड़ लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैच का अंपायर ही पक्षपाती हो तो फिर खेलने का क्या मतलब है? देश की संस्थाओं पर भरोसा जताते हुए उन्होंने आगे कहा कि आखिरकार, हम सब भरोसे पर ही काम करते हैं। हमें सिस्टम पर भरोसा रखना होता है। जब सिस्टम पर ही कोई ऐसा व्यक्ति सवाल उठाए, जिस पर हमें संदेह हो कि वह निष्पक्ष नहीं है, तो फिर चुनावों में निष्पक्षता कैसे हो सकती है?
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पर्याप्त आंकड़े
उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गलत हरकतों की वजह से उनके खिलाफ 'सार्वजनिक महाभियोग' की प्रक्रिया जरूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान ज्ञानेश कुमार ने जो गलत काम किए हैं, उनके खिलाफ पर्याप्त ठोस आंकड़े और दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। 'इंडिया' गठबंधन ने शनिवार को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'सार्वजनिक महाभियोग' की प्रक्रिया चलाने की योजना बनाई है। शुक्रवार को बारिश की वजह से इस सार्वजनिक महाभियोग को टाल दिया गया था। रविवार को 'इंडिया' गठबंधन ने 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (एसआईआर) के विरोध में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने की योजना बनाई है।
सरकार जवाब नहीं दे पाई है
पायलट के अनुसार, मतदान के मौलिक अधिकार के सामने ही एक चुनौती खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से 13.3 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। यह हमारे गणतंत्र के सबसे बुनियादी मुद्दे, यानी मतदान के अधिकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब देने में विफल रही है। उन्होंने संसद के कई सत्रों से चले आ रहे गतिरोध के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष और भारत की जनता को जवाब नहीं दे पाई है, जिससे इन मुद्दों को उठाना और भी जरूरी हो गया है।
ऐसा कानून लाने की क्या जरूरत थी
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पायलट ने कहा कि पहले की चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे, जिससे सरकार को 2-1 का फायदा मिलता था। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि सरकार को एक ऐसा कानून लाने की क्या जरूरत थी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद छोड़ने के बाद भी छूट देता हो।
पायलट ने कहा कि सरकार को एक नया कानून पास करने की क्या जरूरत थी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त को जीवन भर के लिए छूट देता हो? अब, देश में वे इकलौते व्यक्ति होंगे जिन्हें पद छोड़ने के बाद जीवन भर के लिए छूट मिलेगी। उन्होंने चुनाव आयुक्तों को ऐसी छूट देने के तर्क पर भी सवाल उठाया और कहा कि इससे उस आश्वासन को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं, जिसे सरकार हासिल करना चाहती है।
पायलट ने कहा कि विपक्ष लोगों, खासकर युवाओं के बीच चुनावी संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर जागरुकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं से पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से काम करने की उम्मीद की जाती है, उन्हें राजनीतिक विचारधारा और जुड़ावों से ऊपर रहना चाहिए।
विपक्ष के फैसले का बचाव किया
उन्होंने इन मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर उठाने के विपक्ष के फैसले का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि संसद ठीक से काम नहीं कर रही है और सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के उचित जवाब नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई कई स्तरों पर चल रही है। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। मामले चल रहे हैं और अभी अदालत के विचाराधीन हैं। चुनाव आयोग ने भी स्पष्टीकरण दिया है, जिससे जाहिर तौर पर आप संतुष्ट नहीं हैं।
जब सिस्टम की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे तो…
इस सवाल के जवाब में कि क्या इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था, पायलट ने कहा कि लोगों को संस्थाओं पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन, जब खुद सिस्टम की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगें तो वह भरोसा डगमगाने लगता है। कई स्तरों पर लड़ाई पहले से ही चल रही है। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। मामले चल रहे हैं, जो अभी कोर्ट के विचाराधीन हैं। साथ ही, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने भी स्पष्टीकरण दिया है, जो जाहिर तौर पर संतोषजनक नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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