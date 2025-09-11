saas ne torai nahi cheeli to police station pahunch gai bahu, ghaziabad ke loni ka mamla सास ने तोरई नहीं छीली तो थाने पहुंच गई बहू, जानें कैसे मामूली बहस बड़े झगड़े में बदली, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। गुलशन भारतीThu, 11 Sep 2025 07:09 AM
दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में सास-बहू के बीच तोरई छीलने को लेकर शुरू हुई बहस ने एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया है। बहू के कहने पर जब सास-ससुर ने तोरई नहीं छीली तो मामला ऐसा बिगड़ा कि घर से निकलकर थाने तक पहुंच गया। पुलिस अब काउंसलिंग के जरिये दोनों परिवारों के बीच हुए विवाद को खत्म कराने का प्रयास कर रही है।

दरअसल, लोनी में रहने वाली युवती की शादी दो साल पहले लोनी के ही एक युवक से हुई थी। महिला के पति एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। पुलिस के अनुसार, पत्नी रोज पति के लिए सुबह नाश्ते के साथ ऑफिस के लिए लंच भी बनाकर देती थी। करीब छह माह पहले पत्नी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जल्दी के चक्कर में उसने अपने ससुर को तोरई छीलने के लिए दी तो उन्होंने छीलने से मना कर दिया। ससुर ने सास से तोरई छिलवाने को कहा। बहू ने जब सास को तोरई दीं तो उन्होंने खरी-खोटी सुना दी। इस पर बहू ने भी पलटकर जवाब दे दिया। जरा सी बात पर शुरू हुई बहस बड़े झगड़े में तब्दील हो गई।

वहीं, पति ने भी अपने मां-पिता का साथ दिया। इससे पत्नी आहत हो गई और अपने मायके चली गई। फिलहाल महिला थाने में स्थित परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग चल रही है।

काउंसलिंग के दौरान दोनों परिवार भिड़ गए : काउंसलिंग के लिए जब दोनों पक्षों को बुलाया गया। साथ में दोनों के माता-पिता भी साथ पहुंचे। काउंसलिंग के दौरान पति और ससुर ने बहू को गलत बताया तो युवती के पिता से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और दोनों ही आपस में भिड़ गए। गर्मा-गर्मी में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद दोनों पक्षों को अलग-अलग करके बाहर निकाल दिया गया। हैरत की बात यह है कि पति-पत्नी अब भी दोनों साथ रहने को तैयार हैं, फिर भी झगड़ रहे हैं। फिलहाल काउंसलिंग जारी है।

मोबाइल चलाने से मना किया तो पत्नी मायके चली गई

वहीं, गाजियाबाद के ही कविनगर की एक युवती की शादी एक साल पहले लखनऊ के एक युवक के साथ हुई। पति को पत्नी का मोबाइल चलाना पसंद नहीं था। कई बार पति ने मोबाइल चलाने के लिए मना किया, लेकिन पत्नी ने अनसुना कर दिया। एक दिन पति ने सख्त लहजे में चेतावनी दी तो दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ और पत्नी लड़कर वापस मायके आ गई। मामला परिवार परामर्श केंद्र में है। पति का कहना है कि पत्नी मोबाइल नहीं चलाएगी, क्योंकि वह दूसरे लड़कों से बात करती है। वहीं, पत्नी भी अपनी जिद पर अड़ी है। दोनों की काउंसलिंग अभी चल रही है।