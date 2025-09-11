सास ने तोरई नहीं छीली तो थाने पहुंच गई बहू, जानें कैसे मामूली बहस बड़े झगड़े में बदली

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में सास-बहू के बीच तोरई छीलने को लेकर शुरू हुई बहस ने एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया है। बहू के कहने पर जब सास-ससुर ने तोरई नहीं छीली तो मामला ऐसा बिगड़ा कि घर से निकलकर थाने तक पहुंच गया।

दरअसल, लोनी में रहने वाली युवती की शादी दो साल पहले लोनी के ही एक युवक से हुई थी। महिला के पति एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। पुलिस के अनुसार, पत्नी रोज पति के लिए सुबह नाश्ते के साथ ऑफिस के लिए लंच भी बनाकर देती थी। करीब छह माह पहले पत्नी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जल्दी के चक्कर में उसने अपने ससुर को तोरई छीलने के लिए दी तो उन्होंने छीलने से मना कर दिया। ससुर ने सास से तोरई छिलवाने को कहा। बहू ने जब सास को तोरई दीं तो उन्होंने खरी-खोटी सुना दी। इस पर बहू ने भी पलटकर जवाब दे दिया। जरा सी बात पर शुरू हुई बहस बड़े झगड़े में तब्दील हो गई।

वहीं, पति ने भी अपने मां-पिता का साथ दिया। इससे पत्नी आहत हो गई और अपने मायके चली गई। फिलहाल महिला थाने में स्थित परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग चल रही है।

काउंसलिंग के दौरान दोनों परिवार भिड़ गए : काउंसलिंग के लिए जब दोनों पक्षों को बुलाया गया। साथ में दोनों के माता-पिता भी साथ पहुंचे। काउंसलिंग के दौरान पति और ससुर ने बहू को गलत बताया तो युवती के पिता से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और दोनों ही आपस में भिड़ गए। गर्मा-गर्मी में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद दोनों पक्षों को अलग-अलग करके बाहर निकाल दिया गया। हैरत की बात यह है कि पति-पत्नी अब भी दोनों साथ रहने को तैयार हैं, फिर भी झगड़ रहे हैं। फिलहाल काउंसलिंग जारी है।