क्या रूसी महिला के बेटे को लेकर भागने में दूतावास अधिकारियों ने की मदद? पुलिस करेगी पूछताछ

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट से बच्चे की कस्टडी का फैसला आने के बाद रूसी मूल की विक्टोरिया बसु अपने बेटे को लेकर नेपाल होते हुए रूस भाग गई थीं, जिस मामले में दिल्ली पुलिस ने रूसी दूतावास के दो अधिकारियों पर महिला को भागने में मदद करने का आरोप लगाया।

एक रूसी महिला के अपने बेटे को लेकर भारत से भाग जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रूसी दूतावास के दो अधिकारियों ने इस महिला को भागने में मदद की, लेकिन दूतावास ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामला क्या है? रूसी मूल की विक्टोरिया बसु ने अपने पति से अलग होने के बाद बच्चे की कस्टडी के लिए अदालत में केस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मई में फैसला दिया कि दोनों माता-पिता को अपने बेटे के साथ हफ्ते में तीन-तीन दिन रखने का हक होगा। लेकिन जुलाई में विक्टोरिया अपने बेटे को लेकर अचानक गायब हो गईं। बाद में पता चला कि वह दिल्ली से बिहार के भारत-नेपाल बॉर्डर तक पहुंचीं और वहां से नेपाल होते हुए रूस चली गईं।

पुलिस का दावा और दूतावास का जवाब दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास इसके सबूत हैं कि रूसी दूतावास के दो अधिकारी अल्बर्ट श्टोडा और आर्थर जेरबस्ट ने विक्टोरिया को दिल्ली से बिहार के बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की। लेकिन रूसी दूतावास ने साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूतावास का कहना है कि आर्थर जेरबस्ट ने तो बस विक्टोरिया की मां ओल्गा के कहने पर उनके लिए बिहार जाने के लिए एक निजी टैक्सी बुक की थी। दूतावास का दावा है कि इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही दूतावास की गाड़ी का इसमें कोई इस्तेमाल हुआ। दूतावास ने यह भी कहा कि उसके अधिकारियों ने विक्टोरिया को नेपाल बॉर्डर तक पहुंचाने में कोई मदद नहीं की।