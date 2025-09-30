russian influencer koko in india allegations on frro delhi तो मैं मान लूंगी कि वेश्या हूं…; भारत में वायरल रशियन 'कोको' क्यों रोने लगी, Ncr Hindi News - Hindustan
तो मैं मान लूंगी कि वेश्या हूं…; भारत में वायरल रशियन 'कोको' क्यों रोने लगी

भारत में वायरल एक रशियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंशर ने दिल्ली स्थित फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) में अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 'कोको इन इंडिया' नाम से मशहूर लड़की का आरोप है कि वहां ना सिर्फ उसका मोबाइल चेक किया गया, बल्कि पर्सनल सवाल किए गए।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 10:55 AM
भारत में वायरल एक रशियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंशर ने दिल्ली स्थित फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) में अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 'कोको इन इंडिया' नाम से मशहूर लड़की का आरोप है कि वहां ना सिर्फ उसका मोबाइल चेक किया गया, बल्कि पर्सनल सवाल किए गए और यहां तक पूछा गया कि वह होटलों में क्यों जाती है। कथित सवालों से आहत इंफ्लुएंशर ने इंस्टाग्राम पर तीन वीडियो शेयर करके पूरी बात बताई और खुद पर लगाए गए आरोपों को लेकर उसे सबूत मांगे हैं।

कोको नाम से मशहूर रशियन लड़की का असली नाम क्रिस्टीना है। वह लंबे समय से भारत में रह रही है। भारतीय संस्कृति, खानपान और बॉलीवुड के गानों पर डांस आदि के उसके वीडियो अक्सर वायरल होते हैं। हिंदी में बात करके महफिल लूटने वाली क्रिस्टीना को 4.79 लाख लोग फॉलो करते हैं। क्रिस्टीना उर्फ कोको ने तीन दिन पहले तीन वीडियो शेयर किए और अपने साथ हुए व्यवहार की बात बताते हुए भावुक हो गई।

इनमें उसने कहा, ‘मुझे भारतीय कानूनों की ज्यादा जानकारी नहीं। हो सकता है कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो सॉरी। बस मैं पूछना चाहती थी किसी को जानकारी होगी। नई दिल्ली के आरकेपुरम स्थित एफआरआरओ के रूम नंबर 303 के कर्मचारियों ने मुझसे मेरा फोन लिया। उसमें अलग-अलग चैट चेक किए। मुझसे मेरे व्यक्तिगत जीवन को लेकर सवाल किए। अपनी एक सहयोगी को दिखाते हुए हंसे कि देखो...। मुझे नहीं पता क्या यह लीगल है। हो सकता है उन्हें ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैंने दूसरे लोगों के साथ ऐसा करते नहीं देखा। उन्होंने दूसरों का फोन नहीं लिया।’

हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि मैं देश के लिए खतरनाक हूं, जैसे आतंकवादी या ड्रग डीलर। इसलिए मेरा फोन चेक करने की जरूरत हुई। मैं देश की सुरक्षा की बात समझती हूं। यदि उनका ऐसा करना ठीक था तो मैं माफी मांगती हूं। वहां रूम नंबर 303 में एक मैडम ने मुझसे पूछा कि तुम वसंत कुंज में किराये पर रहती हो तो अलग-अलग होटलों में क्यों जाती हो। मैं सबकुछ जानती हूं, बस तुम से सच्चाई जानना चाहती हूं। उन्होंने लगातार मुझसे सवाल किए और मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। मैं समझती हूं कि आप मुझे वेश्या मानती हैं। इस बात की जांच बहुत आसान है।'

क्रिस्टीना ने कहा कि अपने प्रेमी से अलगाव के बाद वह सफदरजंग एनक्लेव के एक होटल में रहने गई थी। उसने कहा, 'वहां रजिस्टर में एंट्री चेक करके आप जान सकते हैं कि मैं किसके साथ वहां रुकी थी। यदि उसके अलावा आप बता देंगी कि मैं किसी और होटल में गई थी तो मैं माफी मांग लूंगी। मैं मान लूंगी कि क्रिस्टीना झूठी है, वेश्या है, इतनी गंदी औरत है कि उसे मर जाना चाहिए। मैं एक बार पुणे और जयपुर गई तो होटल में रुकी। इसके अलावा मैं दिल्ली में किसी होटल में इस साल नहीं रुकी हूं। यदि आपने सबूत ला दिया तो मैं मान लूंगी कि मैं घटिया औरत हूं, वेश्या हूं।' यह सब कहते हुए क्रिस्टीना भावुक हो गई।

क्रिस्टीना ने कहा कि वह अपने प्रेमी विदिक के अलावा कभी किसी के साथ किसी होटल में नहीं गई और फॉर्म सी के जरिए इसकी जांच की जा सकती है। क्रिस्टीना ने कहा कि प्रेमी से अलगाव के बाद वह होटल में अकेली रुकी थी, लेकिन यदि किसी और के होने के साथ सबूत दिया जाए... हो सकता है कि मैं नशे में थी, मुझे याद नहीं। हो सकता है कि मैं पागल हो गई हूं। आपको पता है तो सबूत दो। यदि आप सबूत दोगे तो मैं कुछ भी करूंगी जो आप कहोगी। मैं इस देश से चली जाऊंगी। आपने कहा कि क्यों मेरा हाथ कांप रहा है, आप मेरा फोन लेकर हंसती रही। इससे पहले कि आप मुझे एग्जिट परमिट दो आप मुझे बताओ कि मैं किस होटल में किसके साथ थी।