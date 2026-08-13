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गुरुग्राम में चलती सिटी बस बनी आग का गोला, 20 से अधिक यात्री थे सवार; कूदकर बचाई जान

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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गुरुग्राम में आज बड़ा हादसा टल गया। चलती सिटी बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलने लगी। यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई।

गुरुग्राम में गुरुवार को फिर एक चलती सिटी बस में आग लग गई। बस सवारियों से भरी थी। आग लगते ही यात्रियों में अफरा-तफरी फैल गई। बस में 20 से अधिक यात्री सवार थे। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि अप्रैल महीने में भी यहां एक सिटी बस में आग लग गई थी। तब बस में 15 से 20 लोग सवार थे।

प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना के कारण ओल्ड दिल्ली रोड पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने यातायात को दूसरे रास्तों पर डायवर्ट किया और क्रेन से जली हुई बस को सड़क से हटवाया।

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इंजन से अचानक निकलने लगा धुआं

हादसा ओल्ड दिल्ली रोड पर हुआ। चलती सिटी बस के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों से घिर गई। ड्राइवर ने तुरंत बस रोकी और सभी यात्री नीचे कूद गए। सूचना तुरंत दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी।

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अप्रैल में भी हुआ था ऐसा ही हादसा

गुरुग्राम में चलती सिटी बस में आग लगने की यह दूसरी घटना है। इस से पहले इसी साल 27 अप्रैल को एसएस प्लाजा के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां सड़क पर दौड़ती एक सिटी बस के इंजन में अचानक भयंकर आग लग गई थी।

बस के चालक और परिचालक की सूझबूझ से बस में सवार सभी 15 से 20 यात्रियों की जान बची थी। रूट नंबर 118 की यह सिटी बस मिलेनियम सिटी सेंटर से यात्रियों को लेकर महफिल गार्डन होते हुए मारूति कुंज की तरफ जा रही थी। ऐसे में करीब साढ़े तीन माह में सिटी बस में आग लगने की इस घटना ने गुरुग्राम में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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रिपोर्ट मोनी देवी

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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विस्तृत बायो

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