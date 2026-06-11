दिल्ली में कोचिंग सेंटरों के लिए बनेंगे नए नियम, जल्द किए जाएंगे लागू; इन बातों पर कसी जाएगी नकेल
सूद ने कहा कि प्रस्तावित नियामक ढांचा दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षित, पारदर्शी, जवाबदेह और छात्र-केंद्रित वातावरण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि दिल्ली देश का पहला अग्रणी राज्य बनने जा रहा है, जो कोचिंग संस्थानों के संचालन को नियमित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश लागू करेगा।
राजधानी दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए जल्द ही एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो कि बहुत से विषयों पर अपनी राय रखेगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस संबंध में गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न विभागों और नियामक एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान कोचिंग संस्थानों के संचालन, सुरक्षा मानकों, छात्र कल्याण और निगरानी व्यवस्था को लेकर व्यापक चर्चा हुई। सरकार ने नीति निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक, दिल्ली सरकार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
नियमित निरीक्षण और अनुपालन निगरानी सुनिश्चित की जाएगी
बैठक की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह बैठक दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के प्रशासन और निगरानी प्रणाली में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है, जिसके तहत बिखरी हुई व्यवस्था के स्थान पर एक समन्वित शैक्षणिक एवं नियामक ढांचा विकसित किया जाएगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार कर शीघ्र लागू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा नियमित निरीक्षण व अनुपालन निगरानी को भी सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने नीति नियम की प्रक्रिया के लिए उच्च शिक्षा निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों के विषय को गंभीरता से ले रही है। इस बैठक में दिल्ली नगर निगम, अग्निशमन सेवा, उच्च शिक्षा निदेशालय, दिल्ली पुलिस, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग व शहरी विकास विभाग सहित सभी प्रमुख एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सूद बोले जवाबदेह और छात्र केंद्रित वातारण सुनिश्चित किया जाएगा
शिक्षामंत्री सूद ने कहा कि प्रस्तावित नियामक ढांचा दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षित, पारदर्शी, जवाबदेह और छात्र केंद्रित वातावरण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली देश का पहला राज्य बनेगा, जो कोचिंग संस्थानों के संचालन को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश लेकर आएगा।
समिति ने सौंपी अपनी रिपोर्ट
वर्ष 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान में हुई दुखद घटना में कई अभ्यर्थियों की बारिश के पानी में डूबने से जान चली गई थी। ऐसी कोई दुर्घटना दोबारा न हो इसके लिए न्यायालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरके गौबा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसमें प्रणालीगत कमियों की पहचान करते हुए कड़े विनियमन व निगरानी के लिए एक रूपरेखा सुझाई गई है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।