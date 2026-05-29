नूंह में एनकाउंटर के दौरान बवाल, अपराधी को पुलिस से छुड़ा ले गई भीड़
हरियाणा के नूंह जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद एक कुख्यात अपराधी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पास के गांव से जुटी लोगों की भारी भीड़ ने पुलिस के साथ हाथापाई की और अपराधी को छुड़ाकर ले गए।
हरियाणा के नूंह जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद एक कुख्यात अपराधी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पास के गांव से जुटी लोगों की भारी भीड़ ने पुलिस के साथ हाथापाई की और अपराधी को छुड़ाकर ले गए। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार रात घूसपैठी गांव के लोगों ने कथित तौर पर लाठी-डंडों और सरियों का इस्तेमाल किया और अपराधी और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की।
नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस दल कुख्यात अपराधी शाहिद उर्फ आडवाणी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शाहिद नूंह जिले में सक्रिय एक कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर है। वह कई गंभीर अपराधों में शामिल एक अत्यधिक संगठित आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।
पुलिस ने बताया कि इस अफरा-तफरी के बीच, एक ग्रामीण ने यह भी दावा किया कि पुलिस और "गौ रक्षकों" ने उसे गोली मार दी है। उन्होंने बताया कि उसे अस्पताल ले जाया गया जहां वह पूरी तरह ठीक पाया गया। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाए जाने के बाद शाहिद के साथी वारिस को गिरफ्तार कर लिया गया। वारिस के कब्जे से एक देशी कट्टा बरामद हुआ है। शाहिद और वारिस दोनों नूंह जिले के खरखड़ी गांव के रहने वाले हैं। सदर तावडू थाने में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस दल के खिलाफ भ्रामक दावा करने वाले एक व्यक्ति सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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