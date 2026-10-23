RTR फ्लाईओवर बंद होने से भारी जाम, दिल्ली-गुरुग्राम रूट के लिए 6 वैकल्पिक रास्ते; देखें लिस्ट
आरटीआर फ्लाईओवर बंद होने की वजह से दिल्ली-गुरुग्राम रूट पर भारी जाम की समस्या देखने को मिल रही है। इस बीच ट्रैफिक को ठीक से चलाने के लिए 6 वैकल्पिक रास्तों के बारे में जानकारी दी गई है।
दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट से वसंत विहार की ओर जाने वाले पुराने राव तुला राम (आरटीआर) फ्लाईओवर को अस्थाई रूप से बंद करने से गुरुवार को कई स्थानों पर भारी जाम लगा। जगह-जगह सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार दिखी। भारी जाम से जूझ रहे लोगों को वैकल्पिक रास्तों से बाहर निकाला जा रहा है। इसके लिए 6 रूट्स का विकल्प खुला है।
एयरपोर्ट जाने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत
फ्लाईओवर के आसपास के इलाकों में जहां जाम नहीं था, वहां भी यातायात का दबाव ज्यादा होने के कारण वाहन रेंगते नजर आए। आलम यह था कि आईजीआई एयरपोर्ट से केंद्रीय सचिवालय की ओर आने वाले वाहन चालकों को करीब डेढ़ घंटे तक जाम में जूझना पड़ा। सुबह और शाम को जाम की स्थिति अधिक रही। इससे लोगों को अपने ऑफिस और जरूरी कार्य में जाने में वक्त लगा। साथ ही एयरपोर्ट से आने वाले वाहन चालकों को अधिक समस्या का सामना करना पड़ा।
बंद कर दिया गया है फ्लाईओवर
बता दें कि आरटीआर फ्लाईओवर की सड़क पर दो स्थानों पर दरारें दिखने के बाद इसे बुधवार से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इस कारण गुरुवार को वसंत विहार से धौला कुआं और एयरपोर्ट की ओर जाने वाले मार्गों पर लंबा जाम देखने को मिला। यहां गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। हालांकि, यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यातायात पुलिसकर्मी वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग व सर्विस रोड का इस्तेमाल करने की अपील कर रहे थे। यातायात पुलिस के अनुसार, वसंत विहार की ओर जाने वाले वाहनों को इससे सटे सर्विस रोड पर मोड़े जाने से यातायात बाधित हो रहा है।
जाम से बचने के ये वैकल्पिक रास्ते
फ्लाईओवर बंद होने से गाड़ियों को पास की सर्विस रोड से निकाला जा रहा है। इस वजह से इस रास्ते पर ट्रैफिक जाम होने के साथ धीमी गति से चल रहा है। जाम से बचने के लिए वाहन चालक महरोली-महीपालपुर रोड का उपयोग कर सकते हैं। अगर आईजीआई से नई दिल्ली की ओर जाना है तो धौला कुआं होते हुए रिंग रोड से पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को इसके अनुसार यात्रा की योजना बना कर अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी है।
इन रास्तों में लगा जाम
● वसंत विहार से धौला कुआं की ओर जाने वाले मार्ग पर
● वसंत विहार से पालम व एयरपोर्ट की ओर जाने वाला मार्ग प्रभावित
● आईजीआई से धौला कुआं रास्ते में जाम
● द्वारका से नई दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग में जाम
● धौला कुआं से ग्यारह मूर्ति तक लगा है जाम
● सरदार पटेल मार्ग में भी वाहन चालक जाम से जूझे
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर