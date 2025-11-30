Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsRTI Reveals Lack Of Action Against Quacks In Delhi
दिल्ली में बेरोकटोक काम कर रहे झोलाछाप डॉक्टर; कोई छापेमारी नहीं, RTI में चौंकाने वाले खुलासे

दिल्ली में बेरोकटोक काम कर रहे झोलाछाप डॉक्टर; कोई छापेमारी नहीं, RTI में चौंकाने वाले खुलासे

संक्षेप:

झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर आरटीआई के जवाब में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसिल से हाल ही में मिले जवाब से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई में सिस्टम की विफलताएं सामने आई हैं। राजधानी भर में झोलाछाप डॉक्टर बेरोकटोक काम कर रहे हैं।

Sun, 30 Nov 2025 05:52 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर आरटीआई के जवाब में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसिल से हाल ही में मिले जवाब से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई में सिस्टम की विफलताएं सामने आई हैं। राजधानी भर में झोलाछाप डॉक्टर बेरोकटोक काम कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) द्वारा हाल ही में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दिए गए जवाब और दिल्ली की स्वास्थ्य नियामक प्रणाली के प्रदर्शन से राष्ट्रीय राजधानी में झोलाछाप डॉक्टरों के ऑपरेशनों पर अंकुश लगाने में विफलताओं का पता चलता है।

आंकड़े बताते हैं कि 2025 में एक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ केवल एक मामला दर्ज किया गया, जबकि 2024 में एक भी मामला आगे नहीं बढ़ाया गया। 2021 में डीएमसी ने एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को 11 मामले भेजे। 2022 और 2023 में यह संख्या घटकर हर साल 5 हो गई। पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाली एफआईआर भी इन्हीं आंकड़ों के अनुरूप हैं। इसका मतलब है कि कानूनी कार्रवाई केवल उन्हीं मामलों तक सीमित है जिन्हें डीएमसी आगे बढ़ाता है।

डीएमसी द्वारा नीम-हकीमों के खिलाफ कोई छापेमारी नहीं

आरटीआई के जवाब में डीएमसी ने यह भी स्पष्ट किया कि काउंसिल नीम-हकीकों के खिलाफ छापेमारी या निरीक्षण नहीं करती। इसके बजाय यह दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत आने वाले जिला-स्तरीय स्वास्थ्य अधिकारियों (सीडीएमओ) पर ज़िम्मेदारी डालती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि राजधानी में आधुनिक चिकित्सा पद्धति को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार संस्था इन नीम-हकीमों के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं करती।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. अमन कौशिक ने इस मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने निरीक्षणों को मजबूत करने, त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने, झोलाछाप डॉक्टरों की सूचना देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर और निरीक्षणों पर नियमित अपडेट प्रकाशित करने के लिए तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की मांग की।

झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएमसी को सशक्त बनाने वाले स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि जमीनी स्तर पर यह न्यूनतम रहा है। हाल के कई वर्षों में तो यह अस्तित्वहीन ही रहा है।

ऑडिट रिपोर्ट से व्यवस्था के चरमराने का संकेत

कैग ऑडिट में पाया गया कि लगभग 42 प्रतिशत डॉक्टरों ने मई 2022 तक अपने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं कराया है। ऑडिट में यह भी पाया गया कि 2017 और 2022 के बीच जांचे गए 14 शिकायत मामलों में कोई निरीक्षण ही नहीं किया गया।

नीम-हकीमों के खिलाफ कारर्वाई बेहद कमजोर रहा है। 2016 से सितंबर 2022 तक पुलिस ने केवल 40 अयोग्य चिकित्सकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जबकि ऐसे 335 व्यक्तियों की पहचान की गई थी। इसका मतलब है कि केवल 12 प्रतिशत मामलों में ही कार्रवाई की गई। ऑडिट में आगे कहा गया है कि जिन मामलों में पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही, परिषद ने उन मामलों को आगे नहीं बढ़ाया। इससे कई मामले अनसुलझे रह गए।

ऑडिट में यह भी उजागर हुआ कि दिल्ली नगर निगम की एंटी-क्वैक रिस्पांस टीम (AQRT) ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक भी औचक छापेमारी नहीं की। कैग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस निष्क्रियता के कारण झोलाछाप डॉक्टर बेखौफ होकर काम कर रहे हैं क्योंकि रोकथाम के उपाय नगण्य हैं।

डीएमसी ने 2022 में लेखा परीक्षकों को दिए अपने जवाब में दावा किया कि सीडीएमओ द्वारा की गई देरी और पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के कारण समय पर कार्रवाई में बाधा आ रही है। ऑडिट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली में अयोग्य व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा पद्धति पर अंकुश लगाना डीएमसी की वैधानिक जिम्मेदारी है।

जिला अधिकारियों की ओर से बहुत कम निरीक्षण रिपोर्टें

आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई कितनी सीमित रही है। 2020 में परिषद को कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद के वर्षों में भी मामूली गतिविधि ही देखी गई। 2021 में 11 रिपोर्टें, 2022 में 19, 2023 और 2024 में 9-9 रिपोर्टें और 2025 में अब तक 22 रिपोर्टें। ये आंकड़े बताते हैं कि दो करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले शहर में वास्तव में बहुत कम जांचें की जा रही हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के निष्कर्षों से समस्या और भी जटिल हो गई है। इसमें निरीक्षण में भारी देरी की बात कही गई है। कुछ रिपोर्टें 16 से 2289 दिनों की देरी से जमा की गईं, जिससे पता चलता है कि नियामक प्रक्रियाएं वर्षों से ठप पड़ी हुई हैं।

दिल्ली मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट के अनुसार, 2016 में 154 गैर पंजीकृत क्लीनिक बंद किए गए, 2017 में 84, 2018 में 43, 2019 में 23, 2021 में 12, 2022 में 15 और 2023 में 10 बंद किए गए।

जन स्वास्थ्य के लिए खतरा

आरटीआई डेटा और ऑडिट के निष्कर्ष न्यूनतम निरीक्षण, लंबी देरी और नकली डॉक्टरों की पहचान होने पर भी कार्रवाई की कमी का एक पैटर्न दर्शाते हैं। नतीजतन, झोलाछाप डॉक्टर राजधानी भर में बेरोकटोक काम कर रहे हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।