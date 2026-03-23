स्वार्थ और कट्टरपंथ के कारण ही दुनिया में कलह; कैसे समाधान? मोहन भागवत ने बताया
मोहन भागवत ने करोलबाग में विहिप कार्यालय का शिलान्यास करते हुए कहा कि विश्व कल्याण और शांति के लिए सनातन धर्म के उत्थान का समय आ गया है। उन्होंने भारत को मानवता का मार्गदर्शक बताया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने सोमवार को करोलबाग में विश्व हिंदू परिषद के इंद्रप्रस्थ प्रांत के कार्यालय का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म के उत्थान और पुनर्जागरण का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कितने सारे कलह चल रहे हैं। ये सभी कलह स्वार्थ और कट्टरपंथी के कारण हैं। दुनिया में कैसे शांति आएगी और कैसे अमन होगा? मोहन भागवत ने यह भी बताया।
जड़-चेतन और चराचर सृष्टि एक
मोहन भागवत ने कहा कि अपने देश को राष्ट्र इसीलिए कहते हैं कि उसमें आध्यात्मिकता का समावेश है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप और सत्य पाया वो कभी न फीका पड़ने वाले सुख का रास्ता प्रशस्त करता है। यह तप और सत ही बताता है कि जड़-चेतन व चराचर सृष्टि एक है। दिखते अलग-अलग है, लेकिन इनमें मूल तत्व एक ही है। सब एक-दूसरे परस्पर जुड़े हैं।
विश्व कल्याण के लिए ही भारत
मोहन भागवत ने कहा कि जहां जुड़ाव है, वहां अपनापन है वहां शांति है। फिर चाहे व्यक्ति किसी भी पूजा पद्धति, आर्थिक स्थिति या जाति-पाती का हो। ऋषियों ने यह समझ लिया तो सबको सुखी रखने वाले ज्ञान देने के लिए सनातन राष्ट्र बनाया। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र विश्व कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुआ है। यह ज्ञान एक बार फिर दुनिया को देने का समय आ गया है।
मधुर फल वाले वृक्षों को तैयार करने में लगता है समय
आरएसएस प्रमुख ने कहा कि लोगों की निजी उन्नति 15-20 साल में हो सकती है, लेकिन बात राष्ट्र की उन्नति की हो और विशेषकर विश्व मानवता की तो इसमें समय लगता है। असल में मनुष्य बनाने के लिए जब कुछ बड़ा संकल्प पूरा करना हो तो इसमें समय लगता है। राम मंदिर बनाने में भी 30 साल लगे। सब्जियों की फसल तो दो-तीन महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन मधुर फल देने वाले वृक्षों को तैयार करने में समय लगता है।
दुनिया को देना पड़ेगा धर्म
मोहन भागवत ने कहा कि विश्व में सनातन धर्म के उत्थान की प्रक्रिया हर स्तर पर चल रही है, दुनिया को धर्म देना पड़ेगा। दुनिया को धर्म देना भारत का काम है। दुनिया के अन्य देश के केवल धर्म पर चलते हैं, भारत में धर्म साथ आध्यात्मिकता भी है। इसलिए मानवता का धर्म दूसरा कोई देश नहीं दे सकता है। इसके लिए धर्म, जगत और देश के नागरिकों को एक साथ सक्रिय होना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर के दिए इस कार्य को अपना समझ और परस्पर पूरक बन एक दिशा में सक्रिय हो जाएं।
विहिप को मिलेगा अपना कार्यालय
विश्व हिंदू परिषद का इंद्रप्रस्थ प्रांत कार्यालय फिलहाल झंडेवालान मंदिर परिसर में संचालित था। अब इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर डीडीए से करोलबाग में जमीन खरीदी गई है। इस पर विहिप के अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल के नाम पर बहुमंजिला कार्यालय बनाया जाएगा। अशोक सिंघल आध्यात्मिक केंद्र के नाम से बनने वाले इस कार्यालय की आधारशिला सोमवार को शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य राज राजेश्वराश्रम महाराज, मोहन भागवत ने रखी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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