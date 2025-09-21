भारत को समस्याओं से बचने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना होगा, आंख मूंदकर आगे नहीं बढ़ सकते: भागवत

टैरिफ और आव्रजन पर अमेरिकी फैसलों के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उभरी स्थिति से बाहर निकलने के लिए सभी जरूरी चीजें करना चाहिए। भविष्य में ऐसी समस्याओं से खुद को बचाने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना शुरू करना चाहिए।

टैरिफ और आव्रजन पर अमेरिका के फैसलों से मचे तूफान के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत को अपना रास्ता खुद बनाना शुरू करना चाहिए। साथ ही कहा कि वर्तमान में उभरी स्थिति से बाहर निकलने के लिए सभी जरूरी चीजें करना चाहिए। भविष्य में ऐसी समस्याओं से खुद को बचाने के लिए 'सनातन' दृष्टिकोण का पालन करते हुए अपना रास्ता खुद बनाना शुरू करना चाहिए।

एक पुस्तक विमोचन समारोह में भागवत ने कहा कि भारत और अन्य देश आज जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, वह उस व्यवस्था का परिणाम है जो पिछले 2000 वर्षों से विकास और खुशी के खंडित दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हम इस स्थिति से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमें इससे बाहर निकलने के लिए जो भी जरूरी हो वह करना होगा, लेकिन हम आंख मूंदकर आगे नहीं बढ़ सकते।

भागवत ने कहा कि इसलिए हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हम कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन, हमें भविष्य में किसी न किसी मोड़ पर इन सब चीजो का फिर से सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस खंडित दृष्टि में, एक 'मैं' और बाकी दुनिया, या 'हम' और 'वे' हैं।"

उन्होंने कहा कि भारत को जीवन के चार लक्ष्यों -'अर्थ' (धन), 'काम' (इच्छा और सुख) और 'मोक्ष' (मुक्ति) के अपने सदियों पुराने दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, जो धर्म से बंधा हो और यह सुनिश्चित करता हो कि कोई भी पीछे न छूटे।

तीन साल पहले अमेरिका के एक सज्जन के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए भागवत ने उस व्यक्ति का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध और अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत-अमेरिका साझेदारी और सहयोग की संभावनाओं के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इसमें अमेरिकी हितों की रक्षा करने की बात कही।

भागवत ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि हर किसी के अलग-अलग हित होते हैं। इसलिए, संघर्ष तो चलता ही रहेगा। फिर, सिर्फ राष्ट्रहित ही मायने नहीं रखता। मेरा भी हित है। मैं सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता हूं। संघ प्रमुख ने कहा कि जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है वह सबको खा जाएगा और खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे रहना एक अपराध है।

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि सिर्फ भारत ही है जिसने पर्यावर के मुद्दों पर अपनी सभी प्रतिबद्धताएं पूरी की हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, और किसने की? कहा कि अगर हमें हर टकराव में लड़ना होता तो हम 1947 से लेकर आज तक लगातार लड़ते रहते। लेकिन हमने यह सब सहन किया। हमने युद्ध नहीं होने दिया। हमने कई बार हमारी नीतियों का विरोध करने वालों की भी मदद की है।

भागवत ने कहा कि अगर भारत 'विश्वगुरु और विश्वामित्र' बनना चाहता है तो उसे अपने दृष्टिकोण के आधार पर अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अगर हम इसे प्रबंधित करना चाहते हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण से सोचना होगा। सौभाग्य से हमारे देश का दृष्टिकोण पारंपरिक है। जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण पुराना नहीं है। यह 'सनातन' है। यह हमारे पूर्वजों के हजारों वर्षों के अनुभवों से आकार लेता है।