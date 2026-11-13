गुरुग्राम नगर निगम से बकायेदारों के 100 करोड़ के संपत्ति कर का रिकॉर्ड गायब, AG की रिपोर्ट में खुलासा

गुड़गांव नगर निगम से संपत्ति कर से जुड़े 34 ऐसे बड़े डिफॉल्टर का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इन सभी पर करीब 97.2 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है।

कृष्ण कुमार, गुरुग्राम गुड़गांव नगर निगम की कार्यप्रणाली पर महालेखाकार (Accountant General) की रिपोर्ट ने एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। निगम के पास संपत्ति कर से जुड़े 34 ऐसे बड़े बकायेदार (डिफॉल्टर) का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, जिन पर सामूहिक रूप से 97.2 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है।

हाल ही में हरियाणा के प्रधान महा लेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार संपत्ति कर की ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इसके अलावा निगम द्वारा पांच साल से अधिक समय से लंबित 1200 करोड़ रुपये का संपत्ति कर भी अब तक वसूल करने में नाकाम रहा है। इसको लेकर भी ऑडिट रिपोर्ट में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं।

बता दें कि गुरुग्राम नगर निगम में 2020 से पहले कुल साढ़े तीन लाख संपत्ति कर की आईडी मौजूद थी, लेकिन इसके बाद निगम की तरफ से शहर की संपत्तियों का दोबारा से निजी एजेंसी से सर्वेक्षण करवाया था। इसके बाद अब सात लाख के करीब कुल संपत्तियों की आईडी मौजूद है।

रिपोर्ट में 34 भू-मालिकों का रिकॉर्ड नहीं मिलना निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि इन संपत्तियों का रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नए सर्वे के कारण संपत्ति कर में काफी संपत्ति कर और प्रॉपर्टी आईडी गलत हो गई थी। अधिकारियों का मानना है कि हो सकता है सर्वे में यह संपत्तियां गलत हों। धरातल पर इनकी कुछ संपत्ति हो ही नहीं। रिपोर्ट में बताया गया था कि निगम समय पर डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने में पूरी तरह विफल रहा है, जिसके चलते संपत्ति कर का यह भारी-भरकम बोझ लगातार बढ़ता गया।

ऑडिट के दौरान यह भी सामने आया कि शहर में ऐसे 120 संपत्ति मालिक हैं, जिन पर व्यक्तिगत रूप से एक-एक करोड़ रुपये से अधिक का संपत्तिकर बकाया है और इनकी कुल देनदारी 280.6 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, 34 भूमालिकों का रिकॉर्ड ही गायब होना इस बात का प्रमाण है कि निगम के आंतरिक प्रशासनिक नियंत्रण में कितनी बड़ी खामियां हैं। पांच साल से इस विशाल राशि को दबाए बैठे डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई नहीं होने से सरकारी राजस्व को तगड़ा झटका लगा है।

गुरुग्राम नगर निगम ने इन जोन में जारी किए नोटिस जोन :- नोटिस जोन-4 :- 125

जोन-5 :- 115

जोन-1 :- 75

जोन-2 :- 72

जोन-3 :- 71

जोन-6 37

महालेखाकार की कड़ी चेतावनी के बाद दबाव बढ़ा महालेखाकार की कड़ी चेतावनी और लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद अब नगर निगम हरकत में आया है। बकाया राशि की वसूली के लिए नया अभियान शुरू किया गया है। पिछले एक महीने में निगम ने शहरभर में 495 बड़े डिफॉल्टर्स को नोटिस थमाए हैं। जोनवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा सख्ती जोन-4 में दिखाई गई है।