दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर गहनों से भरा बैग गुम होने की गुत्थी को सुलझा लिया है। 174 रुपये के बस टिकट ने पुलिस को 55 लाख के गहनों तक पहुंचा दिया। एक जैसा दिखने के कारण गहनों के बैग की अदला-बदली हो गई थी।

कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर एक जैसे दिखने के कारण गहनों के बैग की अदला-बदली हो गई थी। प्रतीकात्मक तस्वीर

जिस घर में शहनाई गूंजने की तैयारियां चल रही हों, वहां शादी के ऐन मौके पर 55 लाख रुपये के गहनों से भरा बैग गायब हो जाए, तो परिवार पर क्या बीतेगी। दिल्ली के एक परिवार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब महज 174 रुपये के एक छोटे से डिजिटल ट्रांजेक्शन (बस टिकट) ने दिल्ली पुलिस को 55 लाख के गहनों तक पहुंचा दिया। कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर बैग चोरी की इस गुत्थी को जब पुलिस ने सुलझाया, तो पता चला कि मामला चोरी का नहीं, बल्कि एक जैसे दिखने वाले दो बैगों की अदला-बदली का था।

सदमे में आ गया था परिवार शिकायतकर्ता अमृत राज वर्मा के घर में आगामी 30 नवंबर को शादी का कार्यक्रम तय है। इसी के लिए खरीदे और बनवाए गए करीब 55 लाख रुपये के सोने के गहने एक काले रंग के बैकपैक में रखे थे। 12 नवंबर को कश्मीरी गेट आईएसबीटी के फर्स्ट फ्लोर स्थित एंट्री पॉइंट पर एक्स-रे मशीन के पास से यह बैग गायब हो गया। गहनों के गायब होने से पूरा परिवार गहरे सदमे में आ गया। 13 नवंबर को कश्मीरी गेट थाने में ई-एफआईआर दर्ज की गई।

एक जैसे बैग ने पैदा किया भ्रम पुलिस ने जब आईएसबीटी परिसर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला, तो पूरी तस्वीर साफ होने लगी। दरअसल, भीड़भाड़ के बीच अमृत राज वर्मा और एक अन्य यात्री के काले रंग के बैकपैक एक जैसे दिखने के कारण आपस में बदल गए थे। वर्मा गलती से दूसरे यात्री का बैग उठा ले गए थे।

सफर के दौरान हुआ अहसास रुद्रप्रयाग ने बताया कि सफर के दौरान जब उन्हें बैग बदलने का अहसास हुआ, तो उन्होंने पुलिस को सूचित करने के लिए पीसीआर कॉल भी मिलाई थी। रुद्रप्रयाग ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए बैग को पूरी तरह सुरक्षित संभाल कर रखा था। पुलिस टीम के संपर्क करते ही उन्होंने बिना किसी देरी के बैग लौटा दिया।

बेंगलुरु बस डिपो के ट्रांजेक्शन से जुड़ा सुराग फुटेज से पता चला कि जिस यात्री के पास गहनों वाला बैग गया था, उसने अपनी यात्रा बेंगलुरु से शुरू की थी। पुलिस ने बस रूटों, टिकटों के सत्यापन और डिजिटल लेनदेन का विश्लेषण शुरू किया। इसी दौरान पुलिस के हाथ बेंगलुरु बस डिपो से जुड़ा 174 रुपये का एक डिजिटल ट्रांजेक्शन लगा। इस एक सुराग के बाद किए गए अन्य पेटीएम ट्रांजेक्शन की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस 18 नवंबर को बेंगलुरु में काम करने वाले रुद्रप्रयाग नामक यात्री तक पहुंची।

●कश्मीरी गेट पर बैग चोरी होने की शिकायत की जांच में हुआ खुलासा

●एक जैसा दिखने के कारण गहनों के बैग की हो गई थी अदला-बदली