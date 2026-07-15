दिल्ली के अस्पताल की 158 करोड़ की संपत्तियां जब्त, प्रमोटर्स ने 71 कंपनियों के जरिए किया करोड़ों का घपला
ईडी ने बताया कि यह मामला कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले 'गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय' (SFIO) द्वारा जनवरी 2020 में आरोपी प्रवर्तकों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर आधारित है।
दिल्ली में स्थित रॉकलैंड्स हॉस्पिटल लिमिटेड की 158 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने जब्त कर ली है। इस बारे में जानकारी देते हुए एजेंसी ने बुधवार को बताया कि यह कार्रवाई वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी कानूनों के तहत की गई है। हालांकि एजेंसी ने यह नहीं बताया कि उसने अस्पताल की कौन-कौन सी संपत्तियों को जब्त किया है।
एक आधिकारिक बयान में ईडी ने कहा कि दक्षिण दिल्ली में स्थित इस अस्पताल के प्रमोटर्स ने 71 कंपनियों का इस्तेमाल करते हुए 'मेडिकल इम्प्लांट्स' के नाम पर 76.03 करोड़ रुपए के फर्जी बिल तैयार कर लिए और अपनी सहयोगी कंपनी 'सौम्या कंस्ट्रक्शंस' का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल के निर्माण की लागत को 82.34 करोड़ रुपए बढ़ाकर दिखा दी और इस तरह उन्होंने कंपनी के साथ करोड़ों रुपए का गबन किया।
वास्तविक स्रोत छिपाने आरोपियों ने अपनाया यह तरीका
एजेंसी ने कहा कि इस दौरान अवैध धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए आरोपियों ने 'अकोमोडेशन एंट्री ऑपरेटर' और शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) का इस्तेमाल किया। इस मामले को लेकर टिप्पणी के लिए अस्पताल या उसके प्रमोटरों से तुरंत संपर्क नहीं हो सका है।
ईडी ने संपत्तियां जब्त करने अस्थायी आदेश जारी किया
ईडी ने कहा कि उसने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 158.37 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया है। ईडी का यह मामला कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले 'सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस' (SFIO) द्वारा जनवरी 2020 में आरोपी प्रमोटरों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर आधारित है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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