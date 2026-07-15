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दिल्ली के अस्पताल की 158 करोड़ की संपत्तियां जब्त, प्रमोटर्स ने 71 कंपनियों के जरिए किया करोड़ों का घपला

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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ईडी ने बताया कि यह मामला कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले 'गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय' (SFIO) द्वारा जनवरी 2020 में आरोपी प्रवर्तकों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर आधारित है।

दिल्ली के अस्पताल की 158 करोड़ की संपत्तियां जब्त, प्रमोटर्स ने 71 कंपनियों के जरिए किया करोड़ों का घपला

दिल्ली में स्थित रॉकलैंड्स हॉस्पिटल लिमिटेड की 158 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने जब्त कर ली है। इस बारे में जानकारी देते हुए एजेंसी ने बुधवार को बताया कि यह कार्रवाई वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी कानूनों के तहत की गई है। हालांकि एजेंसी ने यह नहीं बताया कि उसने अस्पताल की कौन-कौन सी संपत्तियों को जब्त किया है।

एक आधिकारिक बयान में ईडी ने कहा कि दक्षिण दिल्ली में स्थित इस अस्पताल के प्रमोटर्स ने 71 कंपनियों का इस्तेमाल करते हुए 'मेडिकल इम्प्लांट्स' के नाम पर 76.03 करोड़ रुपए के फर्जी बिल तैयार कर लिए और अपनी सहयोगी कंपनी 'सौम्या कंस्ट्रक्शंस' का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल के निर्माण की लागत को 82.34 करोड़ रुपए बढ़ाकर दिखा दी और इस तरह उन्होंने कंपनी के साथ करोड़ों रुपए का गबन किया।

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वास्तविक स्रोत छिपाने आरोपियों ने अपनाया यह तरीका

एजेंसी ने कहा कि इस दौरान अवैध धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए आरोपियों ने 'अकोमोडेशन एंट्री ऑपरेटर' और शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) का इस्तेमाल किया। इस मामले को लेकर टिप्पणी के लिए अस्पताल या उसके प्रमोटरों से तुरंत संपर्क नहीं हो सका है।

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ईडी ने संपत्तियां जब्त करने अस्थायी आदेश जारी किया

ईडी ने कहा कि उसने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 158.37 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया है। ईडी का यह मामला कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले 'सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस' (SFIO) द्वारा जनवरी 2020 में आरोपी प्रमोटरों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर आधारित है।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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