दिल्ली मेट्रो से जुड़े RRTS के 4 स्टेशन, इस लाइन के यात्रियों को होगा फायदा; देखें लिस्ट

दिल्ली आरआरटीएस कॉरिडोर के चार स्टेशनों को दिल्ली मेट्रो से जोड़ दिया गया है। इनमें न्यू अशोक नगर, सराय काले खां, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशनों को मेट्रो से जोड़ा गया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीWed, 17 Sep 2025 03:22 PM
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल का पूरा कॉरिडोर खुलने वाला है। इसका उद्घाटन जल्द ही होगा। इसके बाद दिल्ली के अशोक नगर से लेकर मेरठ साउथ तक कुल 82 किलोमीटर का सफर एक घंटे से कम समय में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही अब इसे दिल्ली मेट्रो से भी जोड़ दिया गया है। यानि दिल्ली मेट्रो से यात्रा करते समय या रैपिड रेल से यात्रा करते समय कुछ स्टेशनों पर बिना बाहर निकले ही नमो भारत से दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा जा सकता है। इसके लिए चार आरआरटीएस स्टेशनों को दिल्ली मेट्रो स्टेशन से जोड़ा गया है।

इन 4 रैपिड रेल स्टेशन को दिल्ली मेट्रो से जोड़ा गया

रैपिड रेल कॉरिडोर के चार स्टेशनों को दिल्ली मेट्रो से जोड़ा गया है। इनमें सराय काले खां दिल्ली मेट्रो स्टेशन, न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन, आनंद विहार और गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन को दिल्ली मेट्रो से सीधा जोड़ दिया गया है। अब इन स्टेशनों पर दिल्ली मेट्रो से आरआरटीएस या आरआरटीएस स्टेशनों से दिल्ली मेट्रो में जाने के लिए स्टेशन से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सराय काले खां नमो भारत स्टेशन पिंक लाइन से जुड़ा है, न्यू अशोक नगर स्टेशन ब्लू लाइन से जुड़ा है, आनंद विहार स्टेशन ब्लू लाइन से जुड़ा है, जबकि गाजियाबाद स्टेशन को रेड लाइन से जोड़ा गया है। इन स्टेशनों पर दिल्ली मेट्रो से रैपिड रेल स्टेशन या रैपिड रेल से दिल्ली मेट्रो तक जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट और ट्रैवलेट जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

आने वाले दिनों में दो और आरआरटीएस कॉरिडोर की शुरुआत हो सकती है। इनमें दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर और दिल्ली-पानीपत-करनाल आरआरटीएस कॉरिडोर भी प्रस्तावित हैं। इन कॉरिडोर के स्टेशनों को भी मेट्रो से जोड़ा जाएगा, ताकि दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। प्रस्तावित कॉरिडोर को मंजूरी मिलने के बाद स्टेशन जोड़ दिए जाएंगे।

दिल्ली मेट्रो फिलहाल 350 किलोमीटर का नेटवर्क है, जिसमें 255 स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से चार स्टेशनों को अब दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर से जोड़ दिया गया है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद एनसीआर के आसपास के यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना काफी आसान हो गया है।