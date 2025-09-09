Routes change plan ready by GMRL for old gurugram metro construction see route plan ओल्ड गुरुग्राम में मेट्रो रूट निर्माण के लिए रास्तों में बदलाव की योजना तैयार, देखें रूट प्लान, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। दीपक आहूजाTue, 9 Sep 2025 10:42 AM
ओल्ड गुरुग्राम में मेट्रो रूट निर्माण के लिए रास्तों में बदलाव की योजना तैयार, देखें रूट प्लान

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन के बाद गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने ट्रैफिक डायवर्जन की योजना तैयार की है। जेड चौक से लेकर आर्य समाज रोड को कन्हई मोड़ तक बंद किया जाएगा। इस बंद रोड का विकल्प जेड चौक से बाबा भीमराव अंबेडकर मार्ग, सेंट थॉमस मार्ग और भगवान महावीर मार्ग होगा।

मौजूदा समय में गुरुग्राम-सोहना हाईवे स्थित सुभाष चौक या बख्तावर चौक से आ रहे वाहन चालक को यदि मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, सुशांत लोक एक व्यापार केंद्र या इफ्को चौक की तरफ जाना होता है तो वह आर्य समाज रोड से होता हुआ मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर तीन से यू टर्न लेकर फ्लाईओवर पर चढ़कर जेड चौक पहुंच जाता है और गंतव्य तक निकल जाता है। इफ्को चौक से यदि किसी को बख्तावर चौक या सुभाष चौक की तरफ जाना होता है तो वह आर्य समाज रोड से होता हुआ निकलता है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण को लेकर जेड चौक से लेकर कन्हई मोड़ तक आर्य समाज रोड को करीब तीन किलोमीटर तक बंद किया जाएगा। करीब साढ़े नौ मीटर चौड़ाई की जमीन में अवरोधक लगा दिए जाएंगे। इसके बाद इफ्को चौक से आ रहे वाहन चालकों को जेड चौक से बाबा भीमराव अंबेडकर मार्ग, सेंट थॉमस मार्ग से कन्हेई के सरकारी स्कूल के सामने से भगवान महावीर मार्ग होते हुए कन्हई मोड़ तक पहुंचकर आर्य समाज रोड पर मिलना होगा। इफ्को चौक या सुशांत लोक एक की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग से होकर जेड चौक की तरफ निकलना होगा। यदि किसी चालक को सुभाष चौक से बख्तावर चौक होते हुए सिग्नेचर टावर जाना है तो वह सेक्टर-31 के यातायात सिग्नल से जयपुर हाईवे होता हुआ सिग्नेचर टावर की तरफ जा सकेगा।

कन्हई मोड़ पर लग सकता है जाम : इस विकल्प से कन्हेई मोड़ पर ट्रैफिक जाम लग सकता है, क्योंकि आर्य समाज मार्ग तीन लेन का है, जबकि भगवान महावीर मार्ग और सेंट थॉमर्स मार्ग दो लेन का है। तीन लेन के वाहन चालक जब इस रोड में प्रवेश करेंगे तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनने की संभावनाएं अधिक रहेंगी।

मौजूदा समय में इफ्को चौक से आ रहे वाहन चालक सोहना हाईवे की तरफ आर्य समाज रोड होते हुए निकल जाते हैं, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव अधिक होने से आरडी सिटी सिग्नल पर इंतजार करना पड़ सकता है।

3 किमी की दूरी बदलाव के बाद बढ़कर 7 किमी हो जाएगी

Route diversion for old gurugram metro

● जेड चौक से लेकर आर्य समाज रोड होते हुए कन्हई मोड़ तक सड़क बंद हो जाएगी।

● इफ्को चौक की तरफ से आ रहे वाहनों को जेड चौक से बाबा भीम राव अंबेडकर रोड, सेंट थॉमस रोड से भगवान महावीर मार्ग होते हुए कन्हई रोड पहुंचना होगा।

● इस तरह सुभाष चौक या बख्तावर चौक की तरफ से कोई वाहन आ रहा है तो उसे मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, सुशांत लोक व्यापार केंद्र या इफको चौक जाने के लिए भगवान महावीर मार्ग, सेंट थॉमस मार्ग से अंबेडकर मार्ग की तरफ जाना होगा।

जीएमडीए और पुलिस से प्लान शेयर किया

जीएमआरएल ने ट्रैफिक डायवर्जन योजना बनाकर जीएमडीए और ट्रैफिक पुलिस से शेयर कर दी है। इनकी मंजूरी मिलने के बाद आर्य समाज रोड को बंद करके बैरिकेड्स लगाने का काम शुरू हो जाएगा। अभी सेक्टर-44 के जीएमडीए कार्यालय के सामने मशीन से पाइलिंग का टेस्ट किया जा रहा है। 15 दिन के बाद आर्य समाज रोड पर पाइलिंग का काम शुरू हो जाएगा।

रूट के निर्माण बीच आ रहे पेड़ों की कटाई शुरू

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-नौ तक 15.2 किमी लंबे मेट्रो कॉरिडोर और 14 स्टेशन का निर्माण होना है। इसके बीच में 1801 पेड़ आ रहे हैं। सोमवार को सेक्टर-नौ-नौए से पेड़ों की कटाई शुरू की गई। शाम तक चार पेड़ काटे गए। इन पेड़ों के बदले में कादरपुर में 18010 पौधे लगाए जाएंगे।

नए रूट पर चार साल में मेट्रो चलाने की तैयारी

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के तहत 5452 करोड़ रुपये से 28.5 किमी लंबा मेट्रो रूट तैयार होना है। इसमें 27 मेट्रो स्टेशन तैयार होंगे। मेट्रो का निर्माण तीन चरणों में होगा। पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर-नौ तक, दूसरे चरण में सेक्टर-नौ से रेलवे रोड, पालम विहार रोड, ओल्ड दिल्ली रोड होते हुए डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो का निर्माण होगा। तीसरे चरण में मेट्रो डिपो बनाया जाएगा। तीन साल में पहला चरण जबकि चार साल में मेट्रो चलाने की योजना बनाई गई।