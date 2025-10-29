दिल्ली की कोर्ट ने बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किल, इस मामले में जांच तेज करने को कहा
संक्षेप: सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि मामले में आरोपी पूर्व विधायक गुलाब सिंह और निगम पार्षद नितिका शर्मा से पूछताछ हो चुकी है। केजरीवाल के दिल्ली में मौजूद नहीं होने के कारण उनसे पूछताछ बाकी है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री व अन्य आरोपियों के खिलाफ साल 2019 में दर्ज सार्वजनिक संपत्ति विरूपण मामले की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस को अगली तारीख पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने जांच अधिकारी से कहा कि मामले की जांच जल्द पूरी की जाए और तीन दिसंबर को अगली सुनवाई पर अदालत के सामने रिपोर्ट पेश की जाए।
सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि मामले में आरोपी पूर्व विधायक गुलाब सिंह और निगम पार्षद नितिका शर्मा से पूछताछ हो चुकी है। केजरीवाल के दिल्ली में मौजूद नहीं होने के कारण उनसे पूछताछ बाकी है। इसलिए जांच पूरी करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। इससे पहले 29 सितंबर को भी अदालत ने जांच पूरी करने के लिए समय दिया था। वहीं 11 अगस्त को इस मामले से संबंधित एक सीडी की एफएसएल रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई थी।
यह मामला वर्ष 2019 में द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर लगाने संबंधी शिकायत से जुड़ा है। अदालत ने 11 मार्च को शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 28 मार्च को पुलिस ने अदालत को प्राथमिकी दर्ज करने की जानकारी दी थी। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्राथमिकी के आदेश दिए थे।