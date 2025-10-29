दिल्ली की कोर्ट ने बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किल, इस मामले में जांच तेज करने को कहा

संक्षेप: सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि मामले में आरोपी पूर्व विधायक गुलाब सिंह और निगम पार्षद नितिका शर्मा से पूछताछ हो चुकी है। केजरीवाल के दिल्ली में मौजूद नहीं होने के कारण उनसे पूछताछ बाकी है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री व अन्य आरोपियों के खिलाफ साल 2019 में दर्ज सार्वजनिक संपत्ति विरूपण मामले की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस को अगली तारीख पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने जांच अधिकारी से कहा कि मामले की जांच जल्द पूरी की जाए और तीन दिसंबर को अगली सुनवाई पर अदालत के सामने रिपोर्ट पेश की जाए।

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि मामले में आरोपी पूर्व विधायक गुलाब सिंह और निगम पार्षद नितिका शर्मा से पूछताछ हो चुकी है। केजरीवाल के दिल्ली में मौजूद नहीं होने के कारण उनसे पूछताछ बाकी है। इसलिए जांच पूरी करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। इससे पहले 29 सितंबर को भी अदालत ने जांच पूरी करने के लिए समय दिया था। वहीं 11 अगस्त को इस मामले से संबंधित एक सीडी की एफएसएल रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई थी।