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महिला आरक्षण प्रदर्शन केस में कांग्रेस की पूर्व विधायक अलका लांबा दोषी करार, दिल्ली कोर्ट

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Alka Lamba convicted news: यह मामला साल 2024 में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा पर बहस के लिए 4 जून की तारीख तय की है।

महिला आरक्षण प्रदर्शन केस में कांग्रेस की पूर्व विधायक अलका लांबा दोषी करार, दिल्ली कोर्ट

Alka Lamba convicted news: नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला आरक्षण से जुड़े एक विरोध प्रदर्शन मामले में कांग्रेस की पूर्व विधायक अलका लांबा को दोषी ठहराया है। यह मामला साल 2024 में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा पर बहस के लिए 4 जून की तारीख तय की है।

जंतर-मंतर पर किया था विरोध प्रदर्शन

जानकारी के मुताबिक, यह मामला उस प्रदर्शन से जुड़ा है जिसमें महिला आरक्षण को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि बिना अनुमति प्रदर्शन किया गया और कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई। इसी मामले में अलका लांबा समेत अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी।

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सजा मिलना बाकी हैं, 4 को होगा फैसला

अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अलका लांबा को दोषी ठहराया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि अदालत ने किन धाराओं में दोषसिद्धि की है और उन्हें कितनी सजा हो सकती है। इस पर अंतिम फैसला 4 जून को सुनवाई के दौरान हो सकता है। इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो सकती है, क्योंकि अलका लांबा लंबे समय से महिला अधिकारों और राजनीतिक मुद्दों को लेकर मुखर रही हैं।

अलका बोलीं- आवाज उठाने की हिम्मत…

इस फैसले पर अलका लांबा ने मीडिया से बातचीत में कहा- पुलिस ने उस समय दवाब कहूं या अपनी कुर्सी आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझ पर एफआईआर की। 2024 में मुझपर चार्जशीट किया। 2025 से 26 तक मैं इसी कोर्ट में चक्कर काटती रही। आज पता चला है कि मुझे दोषी पाया गया है कि मैंने महिलाओं की सुरक्षा और महिला आरक्षण को लेकर जनंतर-मंतर पर पहुंचकर आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई कैसे।

अलका लांबा ने दोषी पाए जाने पर कहा- स्वागत है

ये बहुत बड़ा अपराध है मेरे खिलाफ। इस अपराध में मैं दोषी करार हुई हूं और मुझे सजा सुनाई जाएगी। बिल्कुल स्वागत है। डरने वाली नहीं हूं। दोबारा बोल रही हूं, जितनी मर्जी हो सजाएं दे दो। महिला सुरक्षा का मामला आज पूरे देश में है। आज पूरे देश में त्राही-त्राही मची हुई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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