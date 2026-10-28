तो इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सब देखते रह जाएंगे; सरकार की किस योजना पर भड़की AAP, दी 24 घंटे की चेतावनी
AAP ने कहा, 'रेखा गुप्ता को शराब की दुकानों पर कतारों में खड़े शराबियों की तो चिंता है, लेकिन उन्हें अस्पतालों की कतारों में खड़े बीमार बुजुर्गों, 'पिंक कार्ड' के लिए कतारों में खड़ी महिलाओं और उन लोगों के लिए कोई दुख नहीं है, जो SIR की वजह से नाम कट जाने के कारण कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं।'
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की एक योजना को लेकर आम आदमी पार्टी बुरी तरह भड़क गई है। इस दौरान पार्टी ने राज्य सरकार को 24 घंटे की चेतावनी देते हुए इस योजना को वापस लेने के लिए कहा है। पार्टी ने चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार ने अगर इस योजना को बंद नहीं किया तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन करेगी कि पुलिस देखती रह जाएगी। दरअसल पार्टी का यह सारा गुस्सा दिल्ली सरकार की ऑनलाइन शराब बुकिंग योजना पर भड़का है। जिसकी मदद से शहरवासी 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप के जरिए अब खुदरा दुकानों से शराब की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं।
इस योजना को 'हर-हर रेखा, घर-घर ठेका' बताते हुए आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसका सख्त विरोध किया है और सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। अपने इस वीडियो में भारद्वाज ने कहा, 'दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं कि शराब के ठेकों पर जो बेचारे शराबी लाइन में लगते हैं, उनसे उनका दुख देखा नहीं जाता, इसलिए उन्होंने शराबियों के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके जरिए वे अपने घर पर बैठकर शराब बुक करा सकते हैं, वाह रेखा जी।'
'रेखा गुप्ता जी को इन सब लोगों की कोई चिंता नहीं होती'
इसके आगे सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के अस्पतालों में दवा के लिए लाइन में लगने वाले, पिंक पास के नाम पर लाइन में लगने वाली महिलाओं की तकलीफ का जिक्र किया और कहा, 'दिल्ली के अस्पतालों में मरीज व बीमार आदमी 5-5 घंटे लाइन में लगता है, और तब भी दवा नहीं मिलती, रेखा जी को उसकी चिंता नहीं होती। दिल्ली की वो महिलाएं, जो बस में मुफ्त का सफर करती थीं, उनको पिंक पास के नाम पर रेखा गुप्ता ने लाइनों में लगवा दिया, और वो कई-कई दिन से लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन उनकी चिंता भी रेखा गुप्ता जी को नहीं होती।'
आगे उन्होंने SIR के नाम पर वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों का जिक्र करते हुए कहा, 'वो लोग जो 20-20 साल से वोट डाल रहे थे, दिल्ली की लगभग एक तिहाई जनसंख्या के वोट काट डाले, वो लोग लाइन में लगे रहें अब सालों तक अपना वोट बनवाने के लिए, उसकी चिंता रेखा गुप्ताजी को नहीं हैं।
'कुछ घर में जाकर मारपीट करेंगे, कुछ बच्चों की फीस उड़ा देंगे'
सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, 'रेखा गुप्ताजी को चिंता है, उन शराबियों की, कि वो बेचारे लाइन में लगते हैं।' इसके बाद उन्होंने शराब पीकर घर में परिजनों से मारपीट करने और हंगामा करने वाले शराबियों का जिक्र करते हुए कहा, ‘ऐसे कितने सारे शराबी होंगे, जो उस शराब को पीकर घर में अपने बच्चों को अपनी बीवी को पीटेंगे। उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जो लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस शराब के अंदर उड़ा देंगे।’
'कहीं वो लोग अपना पैसा मिठाई या कपड़ों पर ना खर्च कर दें'
AAP नेता ने आगे कहा, 'रेखा जी को इस बात की चिंता है कि अरे कहीं वो लोग अपना पैसा सही जगह खर्च ना कर दें, उनका पैसा तो शराब में ही आना चाहिए, कहीं लंबी लाइन देखकर वो घर ना चले जाएं, अपने बच्चों के लिए कहीं मिठाई या कपड़े ना खरीद ले। उसको घर बैठे शराब ले कर दो, वाह रेखा जी कमाल कर दिया आपने, कहां से लाती हैं आप इतने अच्छे आइडियाज।'
'AAP और दिल्ली के लोग भाजपा की सरकार को चलने नहीं देंगे'
अपने वीडियो के अंत में रेखा सरकार को चुनौती देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'हम आपको चुनौती देते हैं रेखाजी, अगर आपने इस स्कीम को बंद नहीं किया, तो दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि आपकी पुलिस देखती रह जाएगी। अगर आपने इस स्कीम को वापस नहीं लिया, तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोग आपकी सरकार को चलने नहीं देंगे, चुनौती दे रहे हैं हम आपको। 24 घंटे का समय दे रहे हैं, आप इस स्कीम को वापस लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन होगा, आप और आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार याद रखेगी।'
शराब की ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू, अभी होम डिलीवरी नहीं
इससे एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने बताया था कि DSIIDC (दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम) के 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप के जरिए अब खुदरा दुकानों से शराब की अग्रिम बुकिंग की जा सकती है। हालांकि अभी 'होम डिलीवरी' की कोई सुविधा नहीं होगी और खरीदारों को ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट करने के बाद शराब की बोतलों को 48 घंटे के भीतर खुद जाकर लेना होगा।
आबकारी नियमों के अनुसार ऐप का उपयोग करके बुकिंग करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और एक व्यक्ति को केवल नौ लीटर व्हिस्की और 18 लीटर बीयर की अनुमति है। आपूर्ति लेने के बाद उत्पादों को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि खरीदी गई बोतल को लेने से पहले बुक किए गए ऑर्डर को रद्द किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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