गैंगस्टर के कहने पर की थी गुरुग्राम के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, दो शार्प शूटर गिरफ्तार

संक्षेप: गुरुग्राम में एसपीआर रोड पर प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच मानेसर ने दो शार्प शूटर, पदम और विनोद को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने खुलासा किया कि गैंगस्टर सुनील सरधानिया ने विदेश से फोन पर उन्हें हत्या की जिम्मेदारी दी थी।

Wed, 19 Nov 2025 07:40 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर सेक्टर-77 के पास चार अगस्त दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या में शामिल दो शार्प शूटर को अपराध शाखा मानेसर की टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान शुरुआती पूछताछ में आरोपियों बताया कि विदेश में रहने के दौरान गैंगस्टर सुनील सरधानिया ने फोन और ऐप से संपर्क कर हत्या करने की जिम्मेदारी दी थी।

रोहित शौकीन की हत्या में वांछित चल रहे दोनों शूटर को अपराध शाखा मानेसर की टीम ने आगामी पूछताछ के लिए जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान पदम उर्फ राजा निवासी गांव झाझल, जिला सोनीपत और विनोद उर्फ पहलवान निवासी गांव नूना माजरा, जिला झज्जर के रूप में हुई। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।

रोहित शौकीन को मारी थी गोलियां

अगस्त में सेक्टर-77 में रात को कार के पास रोहित शौकीन खड़ा हुआ था। वह घर नोएडा जाने की बात बोलकर आया था। तभी रात नौ बजे के लगभग रोहित को गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में रोहित को अस्पताल में लेकर गए,जहां डॉ ससससससससक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने शिकायत पर खेड़की दौला थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अपराध शाखा मानेसर गोलियां मारकर हत्या करने की वारदात को अंजाम देने वाले शूटर को गिरफ्तार कर चार दिन के रिमांड पर लिया।

दोनों शूटर ने रिमांड के दौरान खुलासा किया इन्होंने अन्य साथियों के माध्यम से सुनील सरधानिया के कहने पर रोहित शौकीन पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या की थी।

हत्या के बाद सोशल मीडिया पर ली थी जिम्मेदारी

रोहित शौकीन की हत्या करने के बाद गैंगस्टर सुनील सरधानिया और गैंगस्टर दीपक नादंल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। जबकि रोहित शौकीन के परिजनों ने बताया था कि उसको दिल्ली से गुरुग्राम में गैंगस्टर दीपक नादंल ने बुलाया था। दोनों के बीच रुपयों को लेकर बीते काफी समय से विवाद चल रहा था।

आरोपियों के अपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी पदम उर्फ राजा पर डकैती करने, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने व शस्त्र अधिनियम के तहत आठ मुकदमे जिला गुरुग्राम व सोनीपत में पहले भी दर्ज है। आरोपी विनोद उर्फ पहलवान पर धोखाधड़ी करने, लूटपाट करने, जान से मारने की धमकी देने के, शस्त्र अधिनियम व गैंबलिंग एक्ट के तहत कुल आठ मामले जिला रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार व झज्जर में पहले से ही दर्ज है।

Gurugram News
