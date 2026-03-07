अरविंद केजरीवाल से मिले NCP(SP) नेता रोहित पवार, अजीत पवार की मौत को लेकर क्या बातचीत
एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार ने शनिवार को दिल्ली स्थित पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की आकस्मिक मौत पर चर्चा हुई।
एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार ने शनिवार को दिल्ली स्थित पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की आकस्मिक मौत पर चर्चा हुई। रोहित पवार ने केजरीवाल से अजित पवार की मौत की आपराधिक जांच में सहयोग का अनुरोध किया। एनसीपी (शरद पवार) नेता रोहित ने बताया कि केजरीवाल ने उन्हें संसद में इस मुद्दे को उठाने में सहायता का आश्वासन दिया।
अजीत दादा को न्याय मिले
अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद रोहित पवार ने पत्रकारों से कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अजीत दादा को न्याय मिले, चाहे उनकी मौत दुर्घटना हो या राजनीतिक साजिश। इसके लिए गहन आपराधिक जांच बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में हमें न्याय नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की है और सीआईडी जांच बहुत धीमी गति से चल रही है।
केजरीवाल मुद्दों को बारीकी से समझते हैं
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर महाराष्ट्र में इतने प्रभावशाली नेता को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो सत्ता में बैठे लोगों का विरोध करने वाले सांसदों और अन्य लोगों के लिए संसद में इस मुद्दे को उठाना जरूरी है। रोहित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो मुद्दों को बारीकी से समझते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हम अजीत दादा के लिए न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि हमारे प्रयासों में उनका पूरा समर्थन रहेगा।
डीजीसीए में सुधारों की तत्काल जरूरत
रोहित पवार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। डीजीसीए के वर्तमान कामकाज को भ्रष्ट और समस्याग्रस्त बताते हुए पवार ने कहा कि आवश्यक सुधारों से जनता को व्यापक लाभ होगा।
विमान दुर्घटना में निधन हुआ था
बता दें कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता अजीत पवार का 28 जनवरी को एक भीषण विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। अजीत पवार जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के बीच एक जनसभा में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। इसी दौरान उनका विमान बारामती के पास लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में अजीत पवार के अलावा दो क्रू मेंबर सहित कुल पांच लोग सवार थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।