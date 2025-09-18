rohit godara threat after ghaziabad encounter in disha patani case एनकाउंटर से बौखलाए रोहित गोदारा की धमकी, कहा- धर्म के लिए बलिदान दिया है, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsrohit godara threat after ghaziabad encounter in disha patani case

एनकाउंटर से बौखलाए रोहित गोदारा की धमकी, कहा- धर्म के लिए बलिदान दिया है

एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने के आरोपी दो बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किए जाने के बाद रोहित गोदारा गैंग ने धमकी दी है। रोहित गोदारा नाम से एक फेसबुक अकाउंट से इसे धर्म की लड़ाई बताते हुए कहा गया कि उसके साथी ढेर नहीं शहीद हुए हैं।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादThu, 18 Sep 2025 02:04 PM
share Share
Follow Us on
एनकाउंटर से बौखलाए रोहित गोदारा की धमकी, कहा- धर्म के लिए बलिदान दिया है

एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने के आरोपी दो बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किए जाने के बाद रोहित गोदारा गैंग ने धमकी दी है। रोहित गोदारा नाम से एक फेसबुक अकाउंट से इसे धर्म की लड़ाई बताते हुए कहा गया कि उसके साथी ढेर नहीं शहीद हुए हैं। गोदारा ने कहा कि वह ऐसा काम करेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। पोस्ट वायरल होने के बाद अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है। पुलिस इसकी जांच में जुटी है।

गाजियाबाद एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों की पहचान हरियाणा निवासी अरुण और रविंद्र के रूप में हुई है। बाकी बागपत निवासी नकुल और विजय अभी फरार हैं। मारे गए दोनों पेशेवर शूटर थे। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के सदस्य थे। दोनों पर एक-एक लाख का इनाम था।

ये भी पढ़ें:दिशा पाटनी के घर गोली चलाने वाला दूसरा, फर्जी एनकाउंटर में अरुण को मार दिया: भाई

एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट कर धमकी दी है। उसने लिखा, 'राम-राम सभी भाइयों को मैं रोहित गोदारा। भाइयों आज जो ये एनकाउंटर हुआ है। यह हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं ये जो न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं ना कि ढेर हुए हैं, ये ढेर नहीं शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो।'

पोस्ट में आगे लिखा गया, 'एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसे मार दिया जाता है। ये इंसाफ नहीं है। ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं ये सिर्फ अपनी रोटी शेक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं है सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिन्दुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा। हमारे शहीद बाइयों को दिलाओ इंसाफ। बाकी में पूरे देश को बता देना चाहता हूं ये सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी इनसे सावधान रहे।'

बदले की धमकी देते हुए उसने कल्पना से परे किसी वारदात को अंजाम देने की बात कही है। रोहित गोदारा नाम के अकाउंट से लिखा गया, 'हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें जिसका भी हाथ है। वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो वक्त लग सकता है। माफी नहीं है।'