गोदारा-गोल्डी गैंग को बड़ा झटका, शूटर विक्की गिरफ्तार; ऐसे बना लारेंस सिंडिकेट का हिस्सा

संक्षेप:

दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण और रंगदारी जैसे 18 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह गाजियाबाद के लोनी इलाके में पहचान छुपा कर रह रहा था।

Jan 13, 2026 07:12 pm IST
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंग के शार्प शूटर महेंद्रगढ़ जिले के गांव गुढ़ा निवासी विकास उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया। विक्की लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। उस पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण और रंगदारी जैसे 18 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह गाजियाबाद के लोनी इलाके में पहचान छुपा कर रह रहा था। आज तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। विक्की दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में मुख्य आरोपी था और पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था। अदालत ने उसे पांच अलग-अलग मामलों में पहले ही भगोड़ा घोषित कर रखा था। वहीं, हरियाणा पुलिस ने उस पर एक लाख रुपए का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी पंकज कुमार ने उसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बताया है।

जयपुर जेल में आया था लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में

पुलिस पूछताछ में विकास उर्फ विक्की ने बताया कि वर्ष 2021 में वह जयपुर जेल में बंद था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई। तभी से वह लारेंस बिश्नोई के सिंडिकेट का हिस्सा बन गया। बाद में जब लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गुटों के बीच आपसी तालमेल बना तो विक्की गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का खास बन गया। वह गैंग के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से रंगदारी और लूट की वारदातों को अंजाम देता था। उसके खिलाफ गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, जयपुर, हिसार और महाराष्ट्र के चिंदवाड़ा में दर्जनों मामले दर्ज हैं। साल 2024 में जेल से बाहर आने के बाद वह आपराधिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया और ठिकाने बदल कर पुलिस से बचता रहा।

गैंगस्टर कौशल चौधरी की हत्या की रची थी साजिश

विक्की ने साल 2023 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रतिद्वंद्वी और कौशल गैंग के सरगना कौशल चौधरी की हत्या की साजिश रची थी। उसने गुरुग्राम के भोंडसी क्षेत्र में एक फ्लैट किराए पर लिया था, जहां रोहित गोदारा गैंग के दस शार्प शूटर ठहरे हुए थे। कौशल चौधरी को अदालत में पेशी के लिए ले जाते वक्त उसकी हत्या की योजना थी लेकिन हरियाणा एसटीएफ ने इससे पहले ही रेड कर सभी शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। तब विक्की फरार होने में कामयाब हो गया। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उस पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। जून 2025 में विक्की ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को चकमा दिया था। अवैध हथियार लेकर जाते समय चाणक्यपुरी इलाके में उसके दो साथी पुलिस ने पकड़ लिए थे लेकिन वह फरार हो गया था।

