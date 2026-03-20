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दिल्ली पुलिस ने दबोचा रोहित गोदारा-गोगी गैंग का शार्पशूटर, गुरुग्राम में फेंके थे ग्रेनेड

Mar 20, 2026 11:06 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतरिम जमानत पर बाहर आकर फरार हत्यारोपी को दो साल बाद कोटपुतली इलाके से 11 मार्च को गिरफ्तार किया है। अदालत ने बीते साल भगोड़ा भी घोषित किया था।

दिल्ली पुलिस ने दबोचा रोहित गोदारा-गोगी गैंग का शार्पशूटर, गुरुग्राम में फेंके थे ग्रेनेड

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतरिम जमानत पर बाहर आकर फरार हत्यारोपी को दो साल बाद कोटपुतली इलाके से 11 मार्च को गिरफ्तार किया है। अदालत ने बीते साल भगोड़ा भी घोषित किया था। आरोपी करमबीर उर्फ काजू ने केएन काटजू मार्ग इलाके में 2019 में गैंगवार में हत्या की थी। उसने फरारी के दौरान गुरुग्राम स्थित दो क्लब पर ग्रेनेड भी फेंके थे।

डीसीपी नरा चैतन्य ने बताया कि करमबीर कुख्यात बदमाश रोहित गोदारा-गोगी गिरोह का सदस्य है। करमबीर पर 2019 में टिल्लू-नीरज बवाना गिरोह से जुड़े अनिल मान की हत्या में शामिल होने का आरोप था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और 20 जून 2024 को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत पर बाहर आया लेकिन वापस नहीं लौटा।

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ग्रेनेड से किया था हमला

फरारी के दौरान उसने अपने भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर गुरुग्राम स्थित दो क्लब पर ग्रेनेड से हमला किया था। इस बाबत एनआईए भी तलाश कर रही थी। वह एक साल के लिए नेपाल चला गया और बीते साल लौट आया।

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स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर पवन कुमार की टीम करमबीर की तलाश में जुटी थी। फिर टीम ने 11 मार्च को कोटपुतली से गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से फर्जी पासपोर्ट, दो आधार कार्ड और एक वोडर आईडी कार्ड मिला है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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