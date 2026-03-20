दिल्ली पुलिस ने दबोचा रोहित गोदारा-गोगी गैंग का शार्पशूटर, गुरुग्राम में फेंके थे ग्रेनेड
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतरिम जमानत पर बाहर आकर फरार हत्यारोपी को दो साल बाद कोटपुतली इलाके से 11 मार्च को गिरफ्तार किया है। अदालत ने बीते साल भगोड़ा भी घोषित किया था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतरिम जमानत पर बाहर आकर फरार हत्यारोपी को दो साल बाद कोटपुतली इलाके से 11 मार्च को गिरफ्तार किया है। अदालत ने बीते साल भगोड़ा भी घोषित किया था। आरोपी करमबीर उर्फ काजू ने केएन काटजू मार्ग इलाके में 2019 में गैंगवार में हत्या की थी। उसने फरारी के दौरान गुरुग्राम स्थित दो क्लब पर ग्रेनेड भी फेंके थे।
डीसीपी नरा चैतन्य ने बताया कि करमबीर कुख्यात बदमाश रोहित गोदारा-गोगी गिरोह का सदस्य है। करमबीर पर 2019 में टिल्लू-नीरज बवाना गिरोह से जुड़े अनिल मान की हत्या में शामिल होने का आरोप था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और 20 जून 2024 को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत पर बाहर आया लेकिन वापस नहीं लौटा।
ग्रेनेड से किया था हमला
फरारी के दौरान उसने अपने भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर गुरुग्राम स्थित दो क्लब पर ग्रेनेड से हमला किया था। इस बाबत एनआईए भी तलाश कर रही थी। वह एक साल के लिए नेपाल चला गया और बीते साल लौट आया।
स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर पवन कुमार की टीम करमबीर की तलाश में जुटी थी। फिर टीम ने 11 मार्च को कोटपुतली से गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से फर्जी पासपोर्ट, दो आधार कार्ड और एक वोडर आईडी कार्ड मिला है।
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अदिति शर्मा
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