'देशद्रोही है लॉरेंस बिश्नोई, 'फेम पाने के लिए सलमान खान को...' रोहित गोदारा ने लगाए बड़े गंभीर आरोप

Praveen Sharma नई दिल्ली, एएनआईTue, 23 Sep 2025 09:55 AM
विदेश में छुपकर बैठे भारत के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही गोदारा ने यह भी दावा किया है कि लॉरेंस ने एक अमेरिकी एजेंसी से सांठगांठ कर उसे संवेदनशील जानकारियां दीं। गोदारा ने आगे कहा कि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ फेमस होने के लिए सलमान खान को नुकसान पहुंचाना चाहता है।

रोहित गोदारा ने एक अनवेरिफाइड सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस और एक अमेरिकी एजेंसी के बीच सांठगांठ का दावा किया है। पोस्ट में कहा गया है कि लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल को बचाने के लिए अमेरिकी एजेंसी के साथ हाथ मिला लिया था और अब उन्हें देश के बारे में खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है।

मीडिया से की यह अपील

इसके अलावा उसने भी आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई फेमस होने के लिए एक्टर सलमान खान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। गोदारा ने मीडिया से भी यह अपील की है कि उसे या उसके साथियों को लॉरेंस बिश्नोई से न जोड़ा जाए, जिन्हें उसने देशद्रोही बताया है।

गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा एनआईए और कई राज्यों की पुलिस द्वारा वॉन्टेड हैं। गोल्डी बराड़ के अमेरिका में, जबकि गोदारा के ब्रिटेन में छुपे होने का शक है।

कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में 12 सितंबर को सुबह करीब 3:45 बजे बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर के बाहर फायरिंग कराई गई थी। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ द्वारा सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी लेने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। हालांकि, बाद में 17 सितंबर को दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में जॉइंट ऑपरेशन के दौरान फायरिंग में शामिल दो आरोपियों को ढेर कर दिया था। एनकाउंटर में मारे गए रविंदर उर्फ ​​कुल्लू और अरुण कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग से जुड़े थे।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले थे। रविंदर उर्फ ​​कुल्लू रोहतक का रहने वाला था, जबकि अरुण रोहतक का रहने वाला था।