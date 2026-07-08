चिंता मत करो, बचा लेंगे; बचाव कर्मी को दिखा मलबे में दबे मजदूर का हाथ, ऐसे दिया हौसला
दिल्ल के रोहिणी सेक्टर 16 में चार मंजिला इमारत गिर गई और इसमें कई मजदूर फंस गए। दिल्ली पुलिस, दमकल और एडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंचा और मोर्चा संभाला।
दिल्ली में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। रोहिणी के सेक्टर 16 में चार मंजिला निर्माणाधीन इमारत भरभराकर गिर गई। इमारत गिरते ही चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते कई मजदूर ईंट, सरिया और सीमेंट के पहाड़ के नीचे दब गए। इमारत के गिरते पूरा इलाका धु्आं-धुआं हो गया। मलबे में मजदूर अब किसी भी तरह मदद की आस में थे। आसपास के लोग भी किसी मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद में लगे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और बचान अभियान शुरू किया। धीरे-धीरे कई लोगों को सुररक्षित बाहर निकाला गया।
इस बीच घटनास्थल का एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें बचाव कर्मी मलबे में दबे मजदूर से बात करता और उसे हौसला देता नजर आ रहा है। इस वीडियो में बचावकर्मी मजदूरों को बाहर निकालने के लिए भारी मशीनों से मलबा हटाते नजर आ रहे हैं जबकि एक बचाव कर्मी मलबे में फंसें मजदूर का हाथ देख उससे हाल चाल लेकर उसे हिम्मत देता हुआ नजर आता है।
मलबे में दबे मजदूर से बात करता था बचाव कर्मी
वीडियो में बचाव कर्मी लगातार मलबे में मजदूर से बात करता नजर आ रहा है। वह पूछता है, हम ऊपर काम कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। फिर कहता है, आप चिंता मत करिए, आपको बचा लेंगे। फिर वह मजदूर से कहता है, आपका हाथ दिख रहा है हमें। हम बचा लेंगे आपको, चिंता मत कीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवान भारी मशीनों का इस्तेमाल करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि मलबे के नीचे दबे मजदूरों को इससे कोई परेशानी ना हो। इस बीच बचाव कर्मी की आवाज मलबे में दबे मजदूर के लिए उम्मीद की किरण बन गई। जैसे-जैसे मलबा हटता गया, मजदूरों की आस बढ़ती गई और फिर धीरे-धीरे उन्हें बाहर निकाला जाने लगा।
दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश के बीच रोहिणी सेक्टर 16 में एक एमसीडी स्कूल के पास शाम 4.20 बजे इमारत ढह गई। हालांकि, अधिकारियों ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि इस घटना का कारण खराब मौसम था या नहीं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, इमारत ढहने से एक शख्स की मौत हो गई। अब भी पांच से छह लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है।
अग्निशमन विभाग ने अभियान में सहायता के लिए चार बचाव दल भेजे। बचावकर्मी मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। इमारत ढहने की आवाज सुनकर आसपास लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू किया।
स्थानीय लोगों ने भी की मदद
विशेष बचाव टीमों के पहुंचने से पहले, स्थानीय लोगों ने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश में हाथों से ईंटों, कंक्रीट स्लैब और मुड़ी हुई लोहे की छड़ों को हटाना शुरू कर दिया। कुछ निवासियों ने मलबा हटाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई, जबकि अन्य लोग पास के घरों और निर्माण स्थलों से फावड़े और अन्य उपकरण लाए। बचाव कार्य के मद्देनजर घटनास्थल के आसपास घेराबंदी कर दी गई।
इमारत के मालिक के बार में भी निकाली जा रही जानकारी
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और वे इमारत के बारे में विवरण भी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, घटना के तुरंत बाद, विभिन्न थानों की कई टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया। उन्होंने मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए अभियान चलाया। अधिकारी ने बताया कि एक टीम इमारत के स्वामित्व के बारे में भी जानकारी जुटा रही है और यह भी जानकारी जुटा रही है कि इमारत ढहने के समय कितने लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा, हमने आसपास जमा को दूर रखने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है।
रोहिणी ए वार्ड से आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद प्रदीप मित्तल ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, यह बहुत गंभीर घटना है और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी तत्काल प्राथमिकता बचाव अभियान है, क्योंकि आशंका है कि कुछ लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही इमारत ढहने का सही कारण पता चल पाएगा।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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