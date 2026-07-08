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रोहिणी में 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिरी, MCD की शुरूआती जांच में हादसे की क्या वजह?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rohini Building Collapse: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-16 में दो इमारतों के गिरने पर MCD की शुरुआती जांच में बड़ी कमी सामने आई है। हालांकि निगम ने कहा कि हादसे की सटीक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। वहीं RWA ने निगम पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया।

रोहिणी में 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिरी, MCD की शुरूआती जांच में हादसे की क्या वजह?

Rohini Building Collapse: दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने रोहिणी सेक्टर-16 में दो संपत्तियों की इमारत के गिरने को लेकर बुधवार को देर शाम को जानकारी दी। इस संबंध में निगम प्रशासन ने प्रारंभिक जांच में दावा किया कि इमारतों के गिरने का कारण संरचना की खराबी व नींव के असमान रूप से बैठने कारण हो सकता है। निगम प्रशासन ने कहा कि रोहिणी सेक्टर-16 में स्थित जी-4 में दो संपत्तियों की गिरने की सूचना मिलने के बाद संबंधित फील्ड स्टाफ ने मौके का दौरा किया। इस दौरान जांच में पाया गया कि इमारत को हाल ही में सरल योजना के तहत बिल्डिंग प्लान की मंजूरी मिली। इसके बाद इस इमारत को बनाया गया था।

इन संपत्तियों का प्लॉट एरिया लगभग 26 वर्ग मीटर है। निगम अधिकारियों व कर्मचारियों ने स्थानीय निवासियों और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताथ की। इसमें जांच में सामने आया है कि इन संपत्ति पर प्लंबिंग का काम चल रहा था। प्राप्त सूचना के तहत प्लंबिंग के काम के सिलसिले में कॉलम व बीम जैसे संरचना हिस्सों की ड्रिलिंग व कटिंग का काम हो रहा था। इस वजह से इमारत में शायद छेद के कारण इमारत गिरने की वजह हो सकती है। जांच के समय, दोनों इमारतें ढह चुकी थीं। जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा।

संबंधित एजेंसी एनडीआरएफ, एमसीडी, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग द्वारा मलबा हटाने और बचाव कार्य किया गया। निगम प्रशासन ने कहा कि हालांकि, इस चरण में दोनों इमारतों के गिरने का सटीक कारण निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है। निर्माण की कुल देखरेख उस वास्तुकार और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होती है। जिन्होंने बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दिलाई थी।

निगम ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा : आरडब्ल्यूए

स्थानीय आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों व लोगों ने आरोप लगाया कि निगम, हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया है। यदि वास्तुकार व स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ही जिम्मेदारी इमारत के निर्माण व अन्य कारणों की होती है। तब इतने सारे नियम, कानून और बिल्डिंग प्लान के मंजूरी से जुड़े प्रमाण पत्र क्यों मांगे जाते हैं। निगम और अन्य सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी सं बच नहीं सकते हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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