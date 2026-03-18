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हत्या कर शव नदी में बहाया, सबूत मिटाए; रोहिणी हत्याकांड में बाप-बेटों समेत 6 पर आरोप तय

Mar 18, 2026 06:09 pm ISTGaurav Kala नई दिल्ली, हिन्दुस्तान संवाददाता
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रोहिणी में पिछले साल फैक्ट्री के कर्मचारी की हत्या में अदालत ने बाप-बेटों समेत 6 पर आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने माना कि मामले में एक सोची-समझी साजिश के तहत न केवल एक शख्स की जान ली गई, सबूत भी मिटाए।

हत्या कर शव नदी में बहाया, सबूत मिटाए; रोहिणी हत्याकांड में बाप-बेटों समेत 6 पर आरोप तय

Rohini murder Case: रोहिणी जिला अदालत ने फरवरी 2025 में समयपुर बादली थानाक्षेत्र में जांच कर्मचारी के हत्याकांड में पिता, दो पुत्रों समेत कुल छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना की अदालत ने आरोपी दो सगे भाई अमित यादव और नितिन यादव, उनके पिता सुरेश यादव तथा कृष्णा, गणेश शर्मा और सतीश उर्फ सत्ते के खिलाफ बीएनएस की हत्या, अपहरण और सबूतों को मिटाने की संबंधित धाराओं में आरोप तय किए हैं। अदालत ने माना कि मामले में एक सोची-समझी साजिश के तहत न केवल एक शख्स की जान ली गई, बल्कि कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए सबूतों को मिटाने का भी हर संभव प्रयास किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक डॉ. सरिता रानी ने अदालत को बताया कि 17 फरवरी 2025 को अमित और नितिन यादव ने असम निवासी पुतुल गोहेन को समयपुर बादली के एसजीटी नगर से अगवा किया। आरोप है कि पीड़ित को बादली गांव स्थित एक वॉटर प्लांट में ले जाया गया, जहां उसे बेरहमी से पीटा और हत्या कर दी गई। आरोपियों ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास भी किया। आरोपियों ने शव को हिंडन नदी में फेंक दिया ताकि उसका कोई सुराग न मिल सके।

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खून के धब्बों को साफ किया, क्षतिग्रस्त किया डीवीआर

वारदात की जगह पर फैले खून के धब्बों को साफ कर दिया और तकनीकी सुरागों को मिटाने के उद्देश्य से आसपास के सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को क्षतिग्रस्त कर दिया। कृष्ण पर अपहरण की साजिश में शामिल होने का आरोप है, जबकि गणेश शर्मा पर हत्या के लिए हथियार यानी लकड़ी के डंडे और शव ले जाने के लिए बोरी उपलब्ध कराने का आरोप लगा है।

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वहीं, सतीश उर्फ सत्ते पर वारदात के कुछ दिनों बाद डीवीआर नष्ट करने में मदद करने का आरोप है। अदालत ने सभी आरोपियों को उनके खिलाफ तय किए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया और उनसे सवाल किया कि क्या वे अपना जुर्म कबूल करते हैं। जवाब में सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में औपचारिक ट्रायल शुरू कर दिया है।

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फैक्टरी पर छापे से नाराज थे आरोपी भाई

स्पेशल स्टाफ प्रभारी इंस्पेक्टर एके झा की टीम ने मामले की जांच की थी। पुतुल एक फर्म में जांच कर्मचारी के पद पर थे। यह फर्म नामी कंपनियों के बाजार में नकली उत्पादों की जानकारी जुटाकर संबंधित जिले की डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टीगेशन यूनिट (डीआईयू) में शिकायत देने का काम करती है। आरोपी दोनों भाई नामी कंपनी के नाम से जाली बिजली स्विच बनाते थे। पुतुल ने जनवरी 2025 में शिकायत दी थी। छापे के बाद आरोपियों की फैक्टरी बंद हो गई थी। इसके बाद आरोपियों ने पुतुल की जानकारी जुटाकर हत्या की योजना बनाई थी।

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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