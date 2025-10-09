दिल्ली के रोहिणी में ठांय-ठांय, एनकाउंटर के बाद खूंखार अपराधी हमजा गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी में एक हाई-वोल्टेज एनकाउंटर के दौरान कुख्यात अपराधी हमजा को उसके दाहिने पैर में गोली मारकर धर दबोचा, यह अपराधी मेरठ के एक सनसनीखेज हत्या मामले में फरार चल रहा था।

दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस ने अपराध के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। देर रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक हाई-वोल्टेज एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी हमजा को धर दबोचा। पैर में गोली लगने से चूर-चूर हो चुका हमजा अब पुलिस की गिरफ्त में है।

टिप-ऑफ से शुरू हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई सूत्रों के हवाले से मिली गुप्त खबर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने रोहिणी के संकरे गलियारों में जाल बिछाया। हमजा लंबे समय से फरार था। पुलिस की भनक लगते ही ताबड़तोड़ फायरिंग पर उतर आया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हमजा के दाहिने पैर में गोली मारी। घायल हालत में हमजा को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद पूछताछ शुरू हो चुकी है।