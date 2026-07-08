रोहिणी बिल्डिंग हादसे में लापरवाही के आरोप, DDA ने कहा- 2016 में किया इलाके को डी-नोटिफाई
दिल्ली में भारी बारिश के बीच रोहिणी के सेक्टर 16 में चार मंजिला निर्माणाधीन इमारत भरभराकर गिर गई। इस दौरान कई मजदूर मलबे में दब गए और उन्हें निकालने के लिए बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया।
दिल्ली में इमारत गिरने के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। रोहिणी सेक्टर-16 में एक इमारत बुधवार को बारिश के दौरान गिर गई। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने दिल्ली के सभी सरकारी विभागों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विभागों की तरफ से लगातार लापरवाही बरती जा रही है। डीडीए, एमसीडी, डीएफएस, दिल्ली पुलिस समेत सभी अन्य सरकारी विभाग तय समय पर निर्माण हो रहे इमारतों और अन्य के संबंध में जमीनी स्तर पर कोई ठोस निगरानी नहीं करते हैं।
आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने कहा कि दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों, गैर अधिसूचित क्षेत्रों और अन्य इलाकों में विभागों को मिलकर और समन्वय के साथ अवैध निर्माण, भवन उपनियमों के उल्लंघन पर बनाई जा रही इमारतों को लेकर अतिरिक्त प्रभाव से निगरानी और निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस वजह से 30 मई को साकेत के सैदुलाजाब में बड़ा हादसा हुआ। इसके अन्य स्थानों पर भी लगातार ऐसे गंभीर हादसे हो रहे हैं। जिसे लेकर विभागों व विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की कोई भी जवाबदेही तय नहीं हो रही है।
इस क्षेत्र को डी-नोटिफाई किया : डीडीए
इस घटना को लेकर डीडीए प्रशासन ने बुधवार शाम सात बजे के बाद बयान जारी किया। डीडीए प्रशासन ने कहा कि रोहणी सेक्टर 16 में इमारत गिरने की घटना को लेकर सूचना दे रहे हैं कि इस इलाके को साल 2016 में डी-नोटिफाई (अधिसूचना से बाहर) कर दिया गया था। इसे स्थानीय निकाय को सौंप दिया गया था। डी-नोटिफाई किए गए इलाके में निर्माण कार्यों की देखरेख वही निकाय द्वारा किया जाता है।
प्लंबिंग के कुछ काम की वजह से इमारत गिरने की संभावना : निगम
रोहिणी सेक्टर-16 में इमारत गिरने के संबंध में निगम अधिकारियों ने बताया कि इन संपत्तियों में निर्माण हाल ही में सरल योजना के तहत बिल्डिंग प्लान मंजूर होने के बाद किया गया था। इसमें प्रत्येक एरिया लगभग 26 वर्ग मीटर था। साइट पर फिनिशिंग का काम चल रहा था और स्थानीय जांच के दौरान पता चला है कि प्लंबिंग के कुछ काम और उसके कारण कॉलम व बीम में की गई ड्रिलिंग व छेद शायद बिल्डिंग के अचानक गिरने की वजह हो सकते हैं। इस संबंध में निगम की जांच की जा रही है।
28 लाख इमारतों में से सिर्फ 19 ही खतरनाक पाई गई
दिल्ली में हर साल एक अप्रैल से 30 जून तक एमसीडी प्रशासन द्वारा खतरनाक इमारतों की पहचान करने के लिए सर्वे किया जाता है। निगम अधिकारियों के अनुसार 27 तक 28 लाख इमारतों का सर्वे किया गया। इसमें 19 खतरनाक इमारतें की पहचान की गई है। खतरनाक इमारतों की पहचान होने के बाद इन्हें ध्वस्त करने नोटिस जारी किए जाते हैं। इसे लेकर नोटिस जारी किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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