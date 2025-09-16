robotics education in haryana govt school start from faridabad and ballabhgarh हरियाणा के सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स शिक्षा की तैयारी, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ से होगी शुरुआत, Ncr Hindi News - Hindustan
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स शिक्षा की तैयारी, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ से होगी शुरुआत

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स शिक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले फरीदाबाद और बल्लभगढ़ से इसकी शुरुआत होगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र रोबोटिक्स और थ्री-डी की भी पढ़ाई कर सकेंगे। यह प्रदेश के 615 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/फरीदाबादTue, 16 Sep 2025 08:54 AM
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स शिक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले फरीदाबाद और बल्लभगढ़ से इसकी शुरुआत होगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र रोबोटिक्स और थ्री-डी की भी पढ़ाई कर सकेंगे। यह प्रदेश के 615 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी। इसे लेकर हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत इन स्टेम लैब को भी अपग्रेड किया जाएगा।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को आधुनिक शिक्षा रूबरू कराने के लिए कई तरह के कोर्स किए जा रहे हैं। स्कूलों में प्रयोगशालाएं बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा एक्टिविटी आधारित पाठ्यक्रम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निदेशालय का मानना है कि एक्वटिविटी आधारित पाठ्यक्रम विद्यार्थी आसानी से समझ जाते हैं।

इसके अलावा छात्रों को रोजगारपरक पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए एनएसक्यूएफ (नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क) योजना चलाई हुई है। इसके विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब इस क्रम में छात्रों को रोबोटिक्स और थ्री-डी के बारे में पढ़ाया जाएगा। संभवतया यह दोनों कोर्स अगले वर्ष होंगे।

फिलहाल जिले के स्कूलों में बनी स्टेम लैब को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। यह दोनों पाठ्यक्रम नौवीं से 12वीं कक्षा में शुरू होगा। रोबोटिक्स और थ्रीडी शुरू होने से छात्रों का तकनीकी कौशल विकास भी होगा। स्टेम लैब को अपग्रेड करने के साथ छात्रों व उनके अभिभावकों को इन पाठ्यक्रम का लाभ बताया जाएगा।

छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे

रोबोटिक्स और थ्री-डी का भविष्य उज्ज्वल है और आने वाले समय में इन दोनों क्षेत्रों में छात्रों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। छात्रों को भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके चलते अभी से ही इसे शुरू करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों में रोबोटिक्स और थ्री-डी पढ़ाई छात्रों के तकनीकी कौशल को बेहतर बनाती है। रचनात्मकता और समस्या-समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देती है।

उन्हें भविष्य के स्टेम (साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथेमैटिक्स) करियर के लिए तैयार करती है। यह व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती है। थ्रीडी प्रिंटिंग और कोडिंग जैसी नई अवधारणाओं को सिखाती है और छात्रों की जिज्ञासा व कल्पना को जगाती है।

ये उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्टेम लैब में 16 से 20 टैबलेट, रोबोटिक्स किट, थ्री-डी प्रिंटर और कोडिंग के सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने से पूर्व गणित और विज्ञान के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए अध्यापकों को चरणबद्ध तरीके से गांधी नगर गुजरात स्थित शिक्षण संस्थान में एक सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल प्रदेश के 615 स्कूलों में इसे शुरू किया जा रहा है।

इन स्कूलों में शुरू किया जाएगा

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीकरी, भनकपुर, ओल्ड फरीदाबाद स्थित कन्या विद्यालय, फरीदपुर, जसाना के सरकारी स्कूल में रोबोटिक्स और थ्री-डी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इन विद्यालयों में दो निजी संस्थाएं स्टेम लैब चला रही हैं।

फरीदाबाद के आठ स्कूल शामिल

जिला विज्ञान विशेषज्ञ श्रीकृष्ण शर्मा ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने रोबोटिक्स व थ्री-डी पाठ्यक्रम शुरू करने की जा रही है। स्मार्ट सिटी के आठ स्कूल शामिल हैं। स्टेम लैब को अपग्रेड करने के साथ छात्रों व उनके अभिभावकों को इन पाठ्यक्रम का लाभ बताया जाएगा। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि स्कूल के बाद छात्रों को इन कोर्स को शुरू से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी।