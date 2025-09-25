Robbery Rs 1 Crore Jewellery Stolen Near Bharat Mandapam in Delhi वो स्कूटी से जा रहे थे बदमाश आए और 1 करोड़ की ज्लैवरी लूट ले गए, दिल्ली में सनसनीखेज डकैती, Ncr Hindi News - Hindustan
वो स्कूटी से जा रहे थे बदमाश आए और 1 करोड़ की ज्लैवरी लूट ले गए, दिल्ली में सनसनीखेज डकैती

दिल्ली में भारत मंडपम के पास बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक शख्स से करीब 1 करोड़ रुपये की सोने-चांदी की ज्वैलरी लूट ली। पीड़ित स्कूटर पर चांदनी चौक से भैरों मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया।

Anubhav Shakya नई दिल्ली, पीटीआईThu, 25 Sep 2025 10:42 AM
राजधानी दिल्ली में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब भारत मंडपम के पास भैरों मंदिर के नजदीक बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स से करीब 1 करोड़ रुपये की ज्वैलरी भरी थैली छीन ली। स्कूटर पर सवार पीड़ित अपनी कीमती खेप लेकर जा रहे थे, तभी हथियारों के दम पर लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया।

स्कूटर पर थी बदमाशों की नजर

यह चौंकाने वाली घटना बुधवार दोपहर की है, जब 28 साल के शिवम कुमार यादव और उनके 55 साल के साथी राघव चांदनी चौक से भैरों मंदिर की ओर स्कूटर पर जा रहे थे। उनके पास दो बैग थे एक में 500 ग्राम सोना और दूसरा बैग 35 किलोग्राम चांदी से भरा हुआ था। लेकिन, जैसे ही वे मंदिर के पार्किंग क्षेत्र के पास पहुंचे, दो बाइक सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया।

बंदूक की नोक पर लूटपाट

बदमाशों ने बंदूक तानकर दोनों को डराया और चंद सेकंड में ही सोने-चांदी से भरे बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़ित इतने डर गए कि वे बदमाशों की मोटरसाइकिल का पूरा नंबर तक नोट नहीं कर पाए। इस साहसिक डकैती ने इलाके में सनसनी फैला दी।

पुलिस हरकत में, CCTV खंगाले

घटना की सूचना मिलते ही तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए ताकि बदमाशों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'हमने ज्वैलरी स्टोर के मालिक को बुलाया है ताकि लूटी गई ज्वैलरी की सटीक कीमत का अंदाजा लगाया जा सके। बदमाशों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है।'