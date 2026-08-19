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नोएडा में मेट्रो लाइन के ऊपर से गुजरेगी सड़क, महामाया फ्लाईओवर के पास उतरेगी

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा में बनाई जाने वाली एक एलिवेटेड रोड का कुछ हिस्सा मेट्रो लाइन के ऊपर से गुजरेगी। आईआईटी रुड़की ने इस प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार कर प्राधिकरण को सौंप दी है। इस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

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Mazenta line Metro

नोएडा में महामाया फ्लाईओवर से यमुना पुस्ते को जोड़ने के लिए बनाई जाने वाली करीब दो किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड कुछ हिस्से में करीब 20 मीटर ऊंची होगी। यहां से मजेंटा मेट्रो लाइन का ट्रैक निकल रहा है। इस वजह से ऊंचाई अधिक रखी गई है। ऐसे में एलिवेटेड रोड मेट्रो लाइन के ऊपर से गुजरेगी।

आईआईटी ने इस परियोजना की डीपीआर प्राधिकरण को सौंप दी है। दिल्ली के मयूर विहार फ्लाईओवर से नोएडा के महामाया फ्लाईओवर तक चिल्ला एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। यह एलिवेटेड रोड दिल्ली के चिल्ला रेगुलेटर से ही बन रही है। इसको मयूर विहार फ्लाईओवर से जोड़ा जाना है। नोएडा में यह एलिवेटेड रोड महामाया फ्लाईओवर के पास उतरेगी। यहां से सेक्टर-94 यमुना पुस्ते को जोड़ने के लिए करीब दो किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। यह एलिवेटेड रोड मेट्रो के मजेंटा लाइन के ऊपर से गुजरेगी। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक शहर में दो एलिवेटेड रोड बनी हैं।

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300 करोड़ की लागत आने का अनुमान

आईआईटी रुड़की ने इस प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार कर प्राधिकरण को सौंप दी है। इस पर करीब 300 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। धनराशि में बदलाव भी हो सकता है। आईआईटी की टीम ने प्राधिकरण अधिकारियों को बताया कि मेट्रो रूट की हाइटेंशन लाइन 17 मीटर है। इससे तीन मीटर ऊंचे से एलिवेटेड रोड को गुजारना होगा। निर्माणाधीन चिल्ला एलिवेटेड से यह एलिवेटेड जुड़कर महामाया फ्लाईओवर और दलित प्रेरणा स्थल के बीच सड़क को पार करेगी।

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यमुना पुस्ते की दो महीने में मरम्मत होगी

सिंचाई विभाग ने यमुना पुस्ते की मरम्मत का काम शुरू करा दिया है। इसको पूरा होने में करीब दो महीने का समय लगेगा। प्राधिकरण इसके लिए पहली किस्ते के रूप में रुपये दे चुका है। सेक्टर-94 से सेक्टर-135 तक यमुना पुस्ता बना है। यह कई जगह से उखड़ा है। बारिश में यहां से सफर मुश्किल हो जाता है। यहां से काफी संख्या में गांव, सेक्टर और सोसाइटी में रहने वाले लोग गुजरते हैं। अब इसकी मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पुस्ते का यह हिस्सा करीब 11 किलोमीटर का है। करीब 35 करोड़ रुपये से सड़क की मरम्मत और नई परत बिछाने का काम कराया जाएगा। जून में पहली किस्ते के रूप में प्राधिकरण सिंचाई विभाग को 11 करोड़ रुपये दे चुका है। प्राधिकरण ने तीन बार सिंचाई विभाग के साथ बैठक कर जानकारी भी ली थी। अधिकारियों ने बताया कि चार लेन की यह पुस्ता रोड वर्ष 2014 में बनी थी। इसके बाद से मरम्मत नहीं हुई, जिसके चलते पूरी सड़क उखड़ चुकी है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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