दिल्ली के पालम में रोड रेज में हत्या; मूक-बधिर युवक ने युवक को पीट-पीट कर मार डाला

दिल्ली के पालम इलाके में रोडरेज की वारदात में एक मूक-बधिर शख्स ने एक युवक को पीट-पीट कर मार डाला। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पालम गांव थाना पुलिस ने महज दो घंटे बाद ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान कर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपी 65 प्रतिशत दिव्यांग (मूक-बधिर) है। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।

डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि मृतक कपिल अपने परिवार के साथ पालम इलाके में रहता था और वर्क लोडर का काम करता था। वह अविवाहित था। कपिल मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला था। 4 अक्टूबर को वह स्कूटी पर अपने घर से दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया था। वहीं, आरोपी 24 वर्षीय करण अरोड़ा अपने परिवार के साथ दीनपुर, श्याम विहार फेज 1, नजफगढ़ का रहने वाला है। वह वर्तमान में साध नगर, पालम कॉलोनी में रहता है और गुरुग्राम, हरियाणा में एक क्लब में मैनेजर की नौकरी करता है। करण जन्म से ही 65 प्रतिशत दिव्यांग है और इस अक्षमता के कारण वह सुन या बोल नहीं सकता।

डीसीपी गोयल ने बताया कि 4 अक्टूबर को कपिल और करण एक ही सड़क से अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कपिल की स्कूटी करण की गाड़ी से टच हो गई और दोनों आमने-सामने आ गए। इस पर करण ने विरोध जताते हुए, कपिल की ओर इशारा किया। इस पर करण गुस्सा होकर गाड़ी से नीचे आया दोनों के बीच बहस होने लगी। बहस के दौरान कपिल ने करण को थप्पड़ मार दिया। जिस पर करण ने कपिल पर हमला कर दिया और उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई के चलते कपिल गंभीर रूप से घायल हो गया और करण उसे सड़क पर ही छोड़ कर फरार हो गया। रागहीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

पालम गांव थाना एसएचओ इंस्पेक्टर सुधीर कुमार, अपनी टीम इंस्पेक्टर अमित कुमार, एएसआई संजीव कुमार के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया। जहां इलाज के दौरान कपिल की मौत हो गई। पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान की और उसके परिजनों को वारदात की जानकारी दी।