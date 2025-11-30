MCD की 35 सड़कें फैला रहीं सबसे ज्यादा धूल, CAQM ने दिखाई सख्ती; कंट्रोल करने को कहा
दिल्ली के वायु प्रदूषण में यहां की सड़कों का भी प्रमुख योगदान है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने रविवार को कहा कि उसके उड़न दस्तों ने ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत दिल्ली भर में 321 सड़कों का निरीक्षण किया। 35 सड़कों पर धूल का उच्च स्तर, 61 पर मध्यम स्तर, 94 पर कम स्तर और 131 पर कोई धूल नहीं दिखी।
शनिवार को किए गए निरीक्षणों का उद्देश्य यह जांचना था कि सड़कों पर कितनी धूल जमी है। साथ ही यह चेक करना था कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा सफाई, झाड़ू लगाने और धूल-हटाने के उपाय जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं या नहीं।
जांचे गए 321 खंडों में से 35 में धूल का उच्च स्तर, 61 में मध्यम स्तर, 94 में कम स्तर और 131 में कोई धूल नहीं दिखाई दी। सीएक्यूएम ने एक बयान में कहा कि परिणामों ने एक बार फिर उजागर किया है कि सड़कों की धूल दिल्ली के वायु प्रदूषण में एक प्रमुख कारक बनी हुई है। नियमित रूप से मशीन से सफाई, एकत्रित किए गए धूल को समय पर हटाना, फुटपाथ का रखरखाव और पानी का छिड़काव जरूरी है।
एमसीडी के पास निरीक्षण के तहत सबसे अधिक सड़कें (182 खंड) थीं। सभी 35 उच्च-धूल वाले स्थान उसके अधिकार क्षेत्र में पाए गए। 50 खंडों में मध्यम स्तर की धूल, 70 में कम स्तर की धूल और 27 में कोई धूल नहीं दिखाई दी।
आयोग ने कहा कि इससे पता चलता है कि एमसीडी को सड़कों की सफाई बढ़ाने की जरूरत है। खासकर उन हिस्सों पर जहां धूल बार-बार लौटती रहती है। इसकी तुलना में एनडीएमसी का प्रदर्शन बेहतर रहा। जांचे गए 133 हिस्सों में से 100 पर कोई धूल नहीं दिखी, 24 पर कम धूल और 9 पर मध्यम धूल दिखी। एनडीएमसी की कोई भी सड़क ज्यादा धूल वाली श्रेणी में नहीं आई।
सीपीडब्ल्यूडी का नेटवर्क काफी छोटा है। उसमें भी ज्यादा धूल वाले किसी हिस्से की सूचना नहीं है। जिन 6 सड़कों का निरीक्षण किया गया, उनमें से 2 पर मध्यम धूल और 4 पर कोई धूल नहीं दिखी।
सीएक्यूएम ने कहा कि जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प वाली तस्वीरों द्वारा किया गया यह निरीक्षण अभियान, वैधानिक ढांचे और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत उसके प्रयासों का हिस्सा है।आयोग ने सभी एजेंसियों, खासकर एमसीडी से सफाई को मजबूत करने, मशीन से सफाई करने में सुधार करने और धूल नियंत्रण मानदंडों और उसके निर्देशों का और सख्ती से पालन करने को कहा है।