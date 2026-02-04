Hindustan Hindi News
Road construction on new Hindon bridge in Noida may start next month
नोएडा में हिंडन के नए पुल पर अगले महीने से सड़क बनने की उम्मीद, परी चौक पर घटेगा जाम

संक्षेप:

नोएडा के सेक्टर-146/147 से ग्रेटर नोएडा के एलजी चौक तक हिंडन होकर नया संपर्क मार्ग बन रहा है। यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन हिंडन पर नया पुल बना रहा। इस पर सड़क बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। उम्मीद है कि मार्च के अंत तक काम शुरू हो जाएगा।

Feb 04, 2026 07:43 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने नोएडा को बताया कि हिंडन पर पुल बनाने का काम 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। पुल बनाने का काम पूरा होते ही इस पर बिटुमिन और मैस्टिक का काम किया जाएगा। अगर इस टेंडर में किसी एजेंसी का चयन हो जाता है तो मार्च के अंत तक बिटुमिन का काम शुरू करा दिया जाएगा। इसको पूरा होने में करीब एक महीने का समय लगेगा।

इस बारे में प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि जुलाई तक इस सड़कों वाहनों के लिए खोलने की तैयारी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने-अपने हिस्से में सड़क बना रहे हैं। यह काम पूरा होने के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वालों को एक और वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। ग्रेटर नोएडा की तरफ संपर्क मार्ग की लंबाई लगभग एक किलोमीटर है, जिसे बनाने में लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। प्राधिकरण इसे शीघ्र बनाने के लिए प्रयासरत है।

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 50 प्रतिशत काम पूरा

पुल के अलावा नोएडा में सड़क बनाने का 80 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है, जबकि ग्रेटर नोएडा में यह काम 50 प्रतिशत हो गया है। नोएडा में पुल को जोड़ने के लिए करीब 800 मीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है, जिस पर 31 करोड़ 15 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि पुल बन जाने के बाद नोएडा की ओर के बचे काम को पूरा करने के लिए करीब तीन महीने का समय चाहिए होगा। पिछले सप्ताह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक ने इस काम का जायजा लेकर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया था।

परी चौक पर जाम कम होगा

इस नए संपर्क मार्ग बन जाने से परी चौक पर वाहनों का दबाव कम होगा। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर, गामा, अल्फा आदि सेक्टरों से नोएडा की ओर आने-जाने वाले वाहन इसी नए मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। उनको परी चौक की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वाहन चालकों का करीब 10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर बचेगा। इसके अलावा परी चौक पर जाम भी कम हो जाएगा।

