Mar 12, 2026 03:33 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम सेक्टर-37सी स्थित आरएमजी रेजिडेंसी सोसाइटी के 724 परिवारों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें अपने फ्लैट का मालिकाना हक मिल जाएगा। नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने बुधवार को इस सोसाइटी को कुछ शर्तों के साथ कब्जा प्रमाणपत्र जारी कर दिया है।

गुरुग्राम की RMG रेजिडेंसी में रहने वालों को गुड न्यूज, 724 फ्लैट मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक

गुरुग्राम सेक्टर-37सी स्थित आरएमजी रेजिडेंसी सोसाइटी के 724 परिवारों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें अपने फ्लैट का मालिकाना हक मिल जाएगा। नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने बुधवार को इस सोसाइटी को कुछ शर्तों के साथ कब्जा प्रमाणपत्र जारी कर दिया है।

नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने नौ अक्टूबर 2015 को किफायती आवास योजना के तहत सेक्टर-37सी में करीब पांच एकड़ जमीन पर रिहायशी सोसाइटी विकसित करने के लिए आरएमजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस जारी किया था। इस बिल्डर ने अगस्त, 2021 में कब्जा प्रमाणपत्र लिए बिना फ्लैट खरीदारों को कब्जा दे दिया। इसके तीन महीने के बाद फ्लैट खरीदार इस सोसाइटी में रहना शुरू हो गए। अब सोसाइटी के सौ प्रतिशत फ्लैटों में लोग रह रहे हैं। लाइसेंस की समयावधि खत्म होने के बाद बिल्डर ने इसको रिन्यू नहीं करवाया।

साढ़े चार साल बाद इस सोसाइटी का मिला कब्जा प्रमाणपत्र

इस सोसाइटी का कब्जा प्रमाणपत्र नहीं हुआ। इसके नहीं मिलने के कारण इस सोसाइटी में रह रहे लोगों के फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। परेशान लोगों ने नगर और ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपी, एसटीपी, निदेशक कार्यालय में इसकी शिकायत की। सीएम विंडो पर भी इसको लेकर शिकायत दायर की गई। इसके साथ ही बिल्डर कार्यालय में कई बार प्रदर्शन किया गया। करीब साढ़े चार साल के लंबे इंतजार के बाद इस सोसाइटी का कब्जा प्रमाणपत्र जारी हो गया। इस सोसाइटी में रह रहे लोगों को अब मालिकाना हक मिलने यानि रजिस्ट्री होने की उम्मीद है।

बैंकों से लोन भी नहीं मिल पा रहा था

बता दें कि, इस सोसाइटी में छह रिहायशी टावर के अलावा 44 दुकान, एक कम्युनिटी हॉल और एक क्रेच है। आरएमजी रेजिडेंसी सोसाइटी में रहने वाले अमोल कुमार का कहना है कि फ्लैट का मालिकाना हक पाने को लेकर लंबा संघर्ष किया। बुधवार को सोसाइटी को कब्जा प्रमाणपत्र मिल गया है। कब्जा प्रमाणपत्र नहीं मिलने की वजह से इस सोसाइटी के फ्लैट खरीदारों को अपने फ्लैट बेचने में दिक्कत हो रही थी। कुछ लोगों ने फ्लैट बेचने के लिए एग्रीमेंट तो कर लिया था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे थे। इन फ्लैट को खरीदने की एवज में लोगों को बैंकों से लोन भी नहीं मिल पा रहा था।

रेणुका सिंह, वरिष्ठ नगर योजनाकार, नगर और ग्राम नियोजन विभाग, ''नगर और ग्राम नियोजन विभाग के मुख्यालय से आरएमजी रेजिडेंसी सोसाइटी को कब्जा प्रमाणपत्र जारी हो गया है। लोगों की शिकायत के बाद बिल्डर को तलब कर मुख्यालय की सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कब्जा प्रमाणपत्र लेने के दिशा-निर्देश दिए थे।''

