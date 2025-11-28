दिल्ली में ठक-ठक गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार, बड़ी चालाकी से कार से चोरी कर लेते थे सामान

संक्षेप: आरके पुरम थाना पुलिस ने रिंग रोड पर एक महिला को भ्रमित कर लूटपाट करने वाले ठक-ठक गैंग के दो कुख्यात अपराधियों संजू मद्रासी और गौरव को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में चोरी और लूटपाट के 15 से अधिक मामले दर्ज हैं।

आरके पुरम थाना पुलिस ने ठक-ठक गैंग के दो कुख्यात अपराधियों संजू मद्रासी और गौरव को 24 नवंबर को मदनगीर स्थित उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से एक चोरी का लैपटॉप, उससे संबंधित सामान, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेबिट व क्रेडिट कार्ड, एक स्कूटी सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों के खिलाफ दक्षिण, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, झपटमारी, एनडीपीएस एक्ट तथा ठगी के 15 से अधिक मामले दर्ज हैं।

क्या हुआ था? पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि 21 नवंबर को एक महिला अपने ओखला स्थित कार्यालय से द्वारका जा रही थी। इस दौरान रिंग रोड पर हयात होटल के पास दो अज्ञात व्यक्तियों ने स्कूटी पर सवार होकर महिला को रोका और उसे यह कहकर भ्रमित किया कि उनकी गाड़ी में कुछ खराबी है। महिला ने आरके पुरम सेक्टर-12 स्थित बस स्टैंड के पास अपनी कार रोक दी और गाड़ी की जांच करने के उद्देश्य से बाहर निकली। इसी दौरान एक आरोपी ने महिला की कार में रखे काले बैग को छीन लिया और फरार हो गया।